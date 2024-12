Martín Belaunde Lossio, exasesor de la campaña de Ollanta Humala, aseguró ante el Poder Judicial que se entregó dinero proveniente de Venezuela a través de valijas diplomáticas para la campaña presidencial del 2006. Según cuenta Belaunde Lossio — aspirante a colaborador eficaz —, la entrega se dio de esa manera, debido a que las maletas vía diplomática no pasas ninguna revisión y evade el control aduanero el aeropuerto.

"Evidentemente, era una coima, creaba procesos a empresarios amigos y esos les pedían una parte de las utilidades como coima, y con esa coima se enviaban a Perú (desde Venezuela). (Ese dinero) Se enviaban en valijas diplomáticas, básicamente, las que yo conozco, por lo menos. Las valijas diplomáticas son un sistema que vienen maletas vía diplomática que no pueden ser tocadas", detalló Belaunde Lossio.

Belaunde Lossio declaró en la audiencia del Tercer Juzgado Penal Nacional como parte del juicio oral que se le sigue al exmandatario, Nadine Heredia y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos del posible financiamiento ilícito en la campaña presidencial 2006 del Partido Nacionalista.

La Fiscalía ha pedido 20 años de pena privativa de la libertad para el exjefe de Estado, Ollanta Humala, y 26 años de cárcel para Heredia Alarcón en caso de ser hallados culpables así como para otros investigados.

Ollanta Humala: Belaunde Lossio indicó que Nadine Heredia lo mandó a recoger un dinero proveniente de Venezuela

El aspirante a colaborador eficaz, Martín Belaunde Lossio, detalló los detalles del presunto dinero recibido para la campaña presidencial del 2006 de Ollanta Humala. Belaunde Lossio mencionó que fue por orden de la exprimera dama, Nadine Heredia, que fue a recoger el dinero proveniente de Venezuela; además contó que la moneda de dicho monto fue en dólares y estaba de forma desordenada en una mochila.

"Era una mochila, en el carro antes de bajar y vi que había dinero desordenado y lo entregué donde debía de entregarlo, que era en la oficina de la señora (Nadine) Heredia, era en dólares. La señora Heredia me pidió que vaya a recoger una mochila con dinero, una mochila no, me dijo: anda a recoger un dinero que te van a entregar de Venezuela", enfatizó.

