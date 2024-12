Este fin de semana, Mireddys González, aún esposa del famoso artista urbano Daddy Yankee, se manifestó tras el anuncio de su separación, revelado después de tres décadas de relación. En su declaración, no dudó en responder a la demanda presentada por su aún cónyuge, quien la acusa de haber realizado una transferencia inapropiada de 100 millones de dólares a su cuenta bancaria.



Recordemos que Daddy Yankee anunció su divorcio el lunes 2 de diciembre, mediante una historia en Instagram, donde compartió que se encuentra enfrentando uno de los momentos más complicados de su vida. El puertorriqueño reveló que su esposa, Mireddys González, tomó la decisión de solicitar la separación tras más de dos décadas de matrimonio.

¿Por qué Mireddys González decidió divorciarse de Daddy Yankee?



Este sábado 14 de diciembre, Mireddys González, luego de las declaraciones de Daddy Yankee y los intensos rumores sobre una aparente infidelidad de su esposo, a través de su cuenta de Instagram, decidió romper el silencio y compartió un comunicado que expone su perspectiva sobre la situación. Asimismo, reveló la razón por la que se está separando del cantante.



“Tengo el compromiso como esposa, aún, por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala (Daddy Yankee). Les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios que, por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio”, detalló al inicio de su comunicado.

En redes sociales, Daddy Yankee ha sido objeto de críticas que sugieren una falta de sinceridad en sus declaraciones. Algunos seguidores y críticos han comenzado a cuestionar la autenticidad de sus palabras, pues incluso Mireddys González dejó entrever que el cantante estaría mintiendo.

“Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Esto es lo que en verdad demuestra que a Dios le servimos. Esto es lo único que importa: no los intentos, sino los hechos”, añadió al respecto.



¿Qué dijo sobre la demanda de Daddy Yankee?



Como es de conocimiento público, Daddy Yankee ha presentado una demanda en relación con una supuesta transferencia no autorizada de 100 millones de dólares a la cuenta personal de su esposa. Ante ello, Mireddys González ha manifestado su firme intención de no permitir que se difame su imagen públicamente, defendiendo así su reputación ante las acusaciones que han surgido en torno a este controvertido asunto.



Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, finalmente se sincera sobre su separación. Foto: Instagram

“Les pido respeto para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, concluyó en su comunicado.