Después de más de dos décadas juntos, Daddy Yankee rompe el silencio y confirma la dolorosa noticia: su esposa, Mireddys González, le pidió el divorcio. El reconocido cantante urbano, de 47 años, compartió un emotivo comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde expresó lo difícil que es este momento para él. Ramón Ayala, como realmente se llama, dejó claro que “no es un momento fácil”

Daddy Yankee revela que su esposa le solicitó el divorcio

El reguetonero más famoso del mundo, Daddy Yankee, hizo público el fin de su matrimonio con la madre de sus dos hijos, Jessaelys y Jeremy. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el cantante puertorriqueño, contó que fue Mireddys Gonzales quien le pidió el divorcio, desatando una ola de sorpresas entre sus seguidores.

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, inició así Daddy Yankee.

Publicación en Instagram hecha por Daddy Yankee. Foto: Instagram.

Daddy Yankee: “No es un momento fácil”

El icónico cantante, conocido por éxitos como La Gasolina e Impacto, expresó su respeto por la decisión de la madre de sus hijos y le agradeció por los años compartidos. Con una actitud madura, finalizó su mensaje dejando en claro que, a pesar de todo, guarda gratitud por el tiempo vivido juntos. Sin embargo, aseguró que “este no es un momento fácil”.

“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”, compartió.

PUEDES VER:Daddy Yankee se habría separado de su esposa Mireddys González tras casi 30 años juntos

¿La nueva fe de Daddy Yankee provocó el fin de su matrimonio con Mireddys González?

La pasión que Daddy Yankee sentía por la música dio paso a un llamado aún más fuerte: el amor por Cristo. En diciembre de 2023, durante una de sus presentaciones, el hoy exreguetonero sorprendió a todos al anunciar que se despediría de los escenarios para seguir su verdadera vocación: su fe en Dios.

"Por un momento trataba de llenar un espacio, pero me faltaba algo para sentirme completo, pero [hoy] hay alguien que pudo llenar ese vacío", compartió con lágrimas en los ojos a los espectadores. "Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para él", expuso. En las redes sociales se rumorea que esta transformación espiritual fue la razón detrás de la decisión de Mireddys González de separarse del famoso artista urbano.