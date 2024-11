La cantante peruana Marisol, conocida como la 'Faraona de la cumbia', ha vuelto a captar la atención del público, esta vez por sus revelaciones en una entrevista exclusiva con Magaly Medina para su canal de YouTube. En un adelanto compartido a través de las redes sociales, la artista habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores de ambas figuras públicas.

Marisol confiesa detalles de la infidelidad de su expareja

En un breve clip difundido por Magaly Medina a través de sus historias de Instagram, Marisol relató un episodio que vivió en su vida amorosa, en el cual enfrentó directamente a una mujer con la que su pareja la estaba engañando. Durante la conversación, la cantante confesó haber hablado con la persona involucrada con la esperanza de salvar su relación.

"Sí, ella me llamó para hablar. Conversamos, le dije que yo seguía viviendo con él. Que yo quiero seguir con mi hogar y que, por favor, lo dejara", expresó Marisol.

La revelación sorprendió a Magaly Medina, quien no dudó en compartir su opinión al respecto. "No, no. Te humillaste de esa manera porque llamar a la otra es para mí una humillación", comentó la periodista.

El intercambio entre ambas figuras continuó con Magaly ofreciendo su perspectiva sobre las acciones del hombre implicado en la situación. "Seguro que él le había dicho que ya no, que vivía bajo el mismo techo contigo, pero que dormían en camas separadas, pero ese es un cuento", expresó Medina.

Por su parte, Marisol añadió más detalles sobre la conversación que tuvo con la otra mujer, explicando que intentó dejar clara su postura respecto a su relación. "Me llamó y yo le dije: "no es así, por favor, déjalo"", concluyó la popular cantante de cumbia,