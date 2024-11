En una reciente entrevista con Magaly Medina para su canal de podcast en YouTube, la reconocida cantante peruana Marisol sorprendió a todos al anunciar que está en proceso de cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en madre de una hija a través de vientre de alquiler. Marisol, conocida como la 'Faraona', explicó detalladamente su decisión y los pasos que ha tomado para hacer realidad este deseo.

Marisol revela que desea ser madre nuevamente

Durante la conversación, Marisol confesó que ha investigado profundamente sobre el método de vientre de alquiler y que ya se encuentra en la búsqueda de una persona que pueda ayudarla en este proceso. "Estoy tratándome para ver si hay la posibilidad de que pueda tener niña por vientre de alquiler, con una donación x, mejor porque ya no tendré que pedir permiso para sacarlo del país. Tiene que ser alguien anónimo y yo seré su papá y mamá. Quiero que sea mujer, pues ya tengo dos varones", expresó la cantante con determinación.

Marisol dejó claro que, en la actualidad, las mujeres no necesitan de una pareja para ampliar su familia y que existen diversas alternativas para convertirse en madres. Al ser consultada por Magaly Medina sobre la importancia de una figura paterna en la vida de una niña, la artista aseguró que su hija crecerá en un ambiente lleno de amor y protección, contando con el apoyo de sus hermanos mayores. "Todo el mundo me dice 'qué le vas a decir de su papá', bueno, le explicaré cuando sea señorita cómo fueron las cosas y no creo que ella extrañe nada, porque ella va a tener mucho amor, mío y de sus hermanos", afirmó Marisol.

Marisol le hace inesperada confesión a Magaly Medina

En otro momento de la entrevista, Marisol hizo una revelación inesperada sobre un episodio de su vida personal. La cantante contó que, hace muchos años, mantuvo una conversación directa con una mujer que estaba involucrada con su pareja de entonces. "Sí, ella me llamó para hablar. Conversamos, le dije que yo seguía viviendo con él. Que yo quiero seguir con mi hogar y que, por favor, lo dejara", relató Marisol. Ante estas declaraciones, la 'Urraca' se mostró sorprendida y comentó con firmeza: "No, no. Te humillaste de esa manera porque llamar a la otra es para mí una humillación".