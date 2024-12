Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán el próximo año. Foto: Composición LR/Captura/América TV

Alejandra Baigorria, quien se prepara para su boda con Said Palao en 2025, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre los 'problemas' que enfrenta antes de su matrimonio. En una reciente entrevista con 'América espectáculos', la popular empresaria y figura televisiva abrió su corazón al hablar sobre los desafíos emocionales y logísticos que está viviendo mientras se acerca el gran día. Aunque la fecha y el lugar exacto del enlace aún están por confirmar, Alejandra no dudó en expresar sus inquietudes, dejando entrever que, como cualquier pareja, los preparativos para una boda no siempre son tan sencillos.

Según contó la 'Gringa de Gamarra', el estrés por las diversas actividades laborales que tiene por cumplir antes de que termine el presente año, hacen que, hasta el momento, ni siquiera haya podido probarse un vestido de novia. "No me he probado ninguno (vestido). ¡Auxilio!", enfatizó Baigorria.

Alejandra Baigorria expone contratiempos previo a su matrimonio con Said Palao

En medio de los preparativos para su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria se encuentra completamente abrumada por la cantidad de responsabilidades y proyectos que está gestionando. La empresaria y figura pública no solo está organizando su enlace matrimonial para el 2025, sino que también está inmersa en diversos compromisos profesionales que demandan su atención. En una reciente entrevista, Alejandra compartió su apretada agenda y los múltiples desafíos que enfrenta, dejando en claro que, aunque el matrimonio es una de sus prioridades, tiene que lidiar con muchos otros frentes.

"Estoy atareada. Tengo que inaugurar mi nuevo salón, tengo lo de mi perfume, tengo la colección nueva de verano y Navidad de 'AB' (su marca). Tengo mil proyectos, un viaje pendiente a Chile. ¡No me he probado ningún vestido de novia, auxilio!", señaló Baigorria.