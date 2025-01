Cuestionan que se otorgue recompensa a PNP por capturar a los más buscados

Luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciara que los efectivos policiales podrán ser beneficiarios del programa de recompensas cuando participen en la búsqueda y captura de criminales, algunos exministros y exjefes de la Policía rechazaron esta posibilidad, porque podría prestarse a actos de corrupción.



El exministro del Interior Wilfredo Pedraza, señaló que le parece una propuesta inconveniente. “Una tarea importante de la Policía es capturar a requisitoriados, por lo que, tratándose de una actividad ordinaria y cotidiana, no existe fundamento para asignarles recompensas por realizar su trabajo. Además, rompería la naturaleza del programa de recompensas, porque el policía que interviene podría hacerlo sobre la base de información privilegiada que podría tener por razones de su función, y eso podría ser una fuente de corrupción. Es una propuesta desatinada”.



Agrega que “un policía, por su propia función, siempre tendrá información privilegiada, por ejemplo, de inteligencia, de acciones previas, acceso a información no pública, que podría ser fuente de extorsión al requisitoriado o a su familia. Además, si la policía necesita de un estímulo económico para capturar a un requisitoriado, supondría que no está haciendo bien su trabajo”.

Hay recompensas con montos elevados.



En tanto, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señala que, en base a las declaraciones del ministro del Interior, estos incentivos no serían para toda la Policía, sino para los equipos que se dedican al trabajo de investigación y captura de los requisitoriados. Pero consideró que esto es “ofensivo para la institución”.



“Están haciendo ver que la Policía Nacional, que es la encargada de cumplir los mandatos judiciales de órdenes de captura, que tiene gente especializada y dinero para inteligencia reservada, no cumple. Entonces tengo que ver la manera de cómo le ofrezco dinero para que ellos trabajen. Dan entender que no cumplen”, lamentó.



Pérez Rocha también cree que podría haber casos de corrupción. Y aclara que en la actualidad los policías no están autorizados para cobrar recompensas sino los civiles a quienes se le da una clave, y si la intervención es exitosa, les dan un acta para entregarles el dinero. “Acá puede haber la posibilidad que la policía que está investigando, lógicamente puede tener conocimiento de la ubicación (del requisitoriado), él llame a cualquier civil, familiar, (y diga) fulano de tal está en tal sitio así que tú llama y de ahí vemos cómo nos dividimos la recompensa, eso puede caber”.



Precisó que actualmente solo hay 170 requisitoriados con recompensa, que no es ni el 10% de lo que se tuvo en 2016 con el exministro del Interior Basombrío. “Si vemos los resultados en el 2024 sobre cuántos han obtenido la recompensa por datos de ubicación, no llega ni al 8%, es algo que no funciona”.



Y el ex ministro del Interior, Remigio Hernani, señaló que Juan Santiváñez tiene catastróficas cifras de inseguridad ciudadana. En esa línea, sostuvo que es una obligación de los policías ubicar a los delincuentes, aunque señala estar de acuerdo con que se les recompense de alguna forma.



“La policía de investigación criminal no trabaja 8 horas, trabaja mucho más, hay que recompensarlos de alguna forma”, señala Hernani.



Son incentivos

Sobre el tema, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró que los pagos a los policías que capturen a delincuentes incluidos en la lista de ‘Los más buscados’ serán considerados como “incentivos”, diferenciándolos del concepto de recompensas.



Y dijo que se buscará modificar un decreto legislativo para que los equipos de búsqueda puedan ser beneficiados.

“Por eso nosotros estamos valorando, es una modificación normativa al decreto legislativo para que el personal policial, el equipo operativo que esté a cargo de esta investigación, pueda también ser beneficiado, en calidad de incentivo, de estos montos que ya están presupuestados y que están destinados exclusivamente a estas capturas”, detalló.