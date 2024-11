La conductora de televisión Magaly Medina volvió a ser noticia tras cuestionar duramente la preparación actoral de Ethel Pozo. En su programa del 25 de octubre, la 'Urraca' puso en duda las recientes declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel, quien afirmó haber estudiado actuación antes de dedicarse a las comunicaciones. La figura mediática aseguró que la conductora de América Televisión no necesita más clases de actuación, ya que, según ella, tiene una personalidad impostada de forma natural.

Por su parte, Ethel Pozo declaró en una entrevista con Magacín 24.7 que su formación actoral fue la base de su carrera profesional. Sin embargo, Medina restó valor a estos comentarios y sugirió que la conductora de 'América hoy' no muestra en pantalla la experiencia actoral que asegura tener. La polémica ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambas figuras, aumentando la atención sobre la relación entre las dos presentadoras.

Magaly Medina critica formación actoral de Ethel Pozo

Magaly Medina no se guardó nada al referirse a Ethel Pozo y su supuesta preparación actoral. Durante su programa nocturno del 25 de octubre, la figura televisiva de ATV comentó que la actriz de 'Tu nombre y el mío' "no proyecta la formación actoral que dice tener". En su característico estilo, la 'Urraca' señaló que la personalidad de Ethel es "impostada" y añadió que la conductora no necesita tomar clases con figuras reconocidas del medio, como Tatiana Astengo, debido a su "falsete natural". "No se le nota la formación actoral porque, para mí, ella es así de falsete, y esa personalidad impostada que tiene viene en su genética", sentenció Medina.

Las críticas de Medina se dieron luego de que Ethel Pozo revelara detalles de su formación artística, la cual, según ella, comenzó antes de su incursión en el mundo de las comunicaciones. La conductora afirmó que ha tomado talleres con actores de renombre como Tatiana Astengo, lo cual fue puesto en duda por Medina, quien sostuvo que la preparación de Pozo no se percibe en pantalla.

¿Qué había dicho Ethel Pozo sobre su formación actoral?

En la entrevista con 'Magacín 24.7', Ethel Pozo afirmó que su camino profesional comenzó con la actuación. "Mi formación actoral fue primero; salí del colegio y, antes de empezar la carrera de Comunicaciones, me metí a estudiar actuación. Esa es mi base", señaló. La conductora destacó que sigue perfeccionando su técnica a través de clases con reconocidos actores, como Roberto Ángeles, y que participó como extra en películas peruanas como 'Tinta roja' y 'El destino no tiene favoritos'.

Además, Pozo mencionó su experiencia en teatro y su papel en la película 'Loco cielo de abril', destacando la importancia de la educación académica en cualquier disciplina, incluida la actuación. "Toda persona frente a una cámara debe dejar una huella y generar emociones", enfatizó la conductora de 'América hoy', quien también aseguró que sigue comprometida con mejorar su desempeño actoral.

Ethel Pozo rompe su silencio tras críticas de Mayra Couto

La polémica con Mayra Couto, conocida por su papel en 'Al fondo hay sitio', también ha sido un punto de discusión para Ethel Pozo. La recordada sugirió públicamente que podría enseñarle actuación a Pozo, a lo que Ethel respondió con firmeza, reiterando su formación y experiencia en el ámbito actoral. "A veces me dicen: ‘¿Has estudiado?’ Y yo respondo: ‘Sí, he estudiado’. Creo en la educación académica como base", afirmó Pozo, dejando claro que no deja pasar por alto ningún comentario sobre su trayectoria.

Ethel Pozo también resaltó a los actores con quienes comparte elenco en la miniserie 'Tu nombre y el mío', mencionando a Mario Cortijo, Óscar Carrillo, Stephanie Orúe y Emilram Cossío como ejemplos de talento experimentado. "En el elenco de la miniserie estoy con actores por los que yo me saco el sombrero", comentó Pozo, destacando que el trabajo en conjunto con actores consolidados contribuye a su desarrollo personal y profesional.

Mayra Couto impacta al hablar sobre Ethel Pozo.

Ethel señaló que no se deja afectar por las críticas de figuras como Rodrigo González ‘Peluchín’ y Magaly Medina, quienes han expresado opiniones negativas sobre su desempeño actoral. "Por supuesto que las opiniones importan, pero no he tenido tiempo de verlas", concluyó, reafirmando que su enfoque está en mejorar día a día.