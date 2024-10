La reciente declaración de Ethel Pozo en un podcast, donde mencionó que no ve televisión por las noches, desató la furia de Magaly Medina. La popular conductora de espectáculos consideró que una actitud de este tipo es inapropiada para alguien que trabaja en el mundo de la televisión, ya que implica desconocer la competencia y las tendencias del medio.

En su programa 'Magaly TV, la firme', Medina respondió sin filtro a Pozo, recordándole que es fundamental mantenerse al día con lo que se transmite en otros canales, incluso si el contenido no es de su agrado. “No puedes vivir en la ignorancia”, dijo Medina, quien ha sido crítica constante de Pozo y de su trabajo en “América Hoy”.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo

En una de sus más recientes emisiones, Magaly Medina no se guardó nada al referirse a las declaraciones de Ethel Pozo, quien, en una entrevista para un podcast, mencionó que no consume televisión durante las noches. Esta afirmación provocó una fuerte respuesta de Medina, quien no dudó en señalar lo que considera un error para alguien que labora en el mundo de la televisión. "Eso está mal, porque una persona que se dedica a la televisión, a enfrentar a las amas de casa día a día, hacer un programa de un público masivo, no puede vivir en la ignorancia", expresó la conductora de ATV.

Medina hizo énfasis en que, para desempeñarse correctamente en un espacio televisivo, es necesario estar informado sobre lo que hace la competencia. “Ella vive en la ignorancia. Tienes que informarte, tienes que ver a la competencia”, afirmó con tono crítico.

Para la ‘Urraca’, como se le conoce popularmente, este tipo de seguimiento es parte de la rutina de trabajo, aunque no sea de su preferencia. "Es una especie de asunto que tenemos que hacer aunque no nos guste. A mí no me gusta verla en la mañana ¿Ustedes creen que tengo placer por verla? No, lo tengo que ver por cultura general, tengo que ver qué sonsera están diciendo para yo criticarla en la noche. Es mi chamba, es mi trabajo", sentenció Medina.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' aprovechó la situación para recordar la importancia de conocer las dinámicas del medio en el que se trabaja, ya que esto permite a los profesionales de la televisión entender las preferencias del público y ofrecer un contenido más acorde con las demandas de los televidentes.

Ethel Pozo y su reacción luego que América TV sufrió inconveniente en la señal

El viernes 25 de octubre, “América Hoy”, el programa matutino que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila, enfrentó un inesperado problema técnico que interrumpió la señal de América Televisión durante más de 30 minutos. Este inconveniente ocurrió en plena transmisión de la final del certamen Miss Grand International 2024, generando desconcierto entre los televidentes y comentarios en redes sociales debido a la caída de la señal.