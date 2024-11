Este 26 de noviembre, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido extender el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 45 días más, en un intento por frenar el aumento de casos de extorsión y sicariato. Esta medida, oficializada en el diario El Peruano, busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de un clima de creciente violencia.

La extensión del estado de emergencia incluye distritos como Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, en Lima. Mientras que Ventanilla es el distrito del Callao.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte amplía estado de emergencia por hasta 45 días en Lima y Callao

¿Habrá toque de queda por Navidad y Año Nuevo?

Tras el anuncio hecho por el gobierno, la preocupación creció ante un posible toque de queda durante las fiestas de fin de año. De esta manera, el general Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha descartado la posibilidad de un toque de queda durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, al argumentar que sería impracticable controlar la actividad festiva en la capital.

“Salvo que sea Lince, que es medio kilómetro cuadrado, la forma de dar un toque de queda es imposible y eso lo hemos experimentado durante la Covid-19. Deberíamos tener un número triple a los 50 mil efectivos que tenemos en Lima para poder controlar la ciudad, menos en un distrito”, dijo en una entrevista sobre la posibilidad de un toque de queda.

Toque de queda en Navidad y Año Nuevo es “letra muerta”

Si bien la respuesta de Zanabria es contundente, el Decreto Supremo refuerza su versión al no referirse a un posible toque de queda en Lima y Callao. Por su parte, el comandante general de la PNP aseguró que esta medida no es viable al sentir que la ciudadanía no haría caso a las normativas estipuladas.

“Lamentablemente, debemos reconocer la falta de cultura cívica que se tiene en nuestro país. La gente no cumple la norma. Si uno les dice que el 24 de diciembre no hay actividades de fiesta u otro, es letra muerta porque tendríamos que controlar media Lima y cerrarla, y menos el 31”, explicó.

Con la implementación del estado de emergencia, se espera un aumento en la presencia de efectivos policiales y militares en las calles de los distritos afectados. Sin embargo, tras la primera medida dictada meses atrás, muchas personas critican la falta de efectividad en la lucha contra el crimen organizado. La historia reciente muestra que el estado de emergencia ha sido declarado en varias ocasiones, pero los resultados han sido cuestionados.

¿Qué significa un estado de emergencia?

Un estado de emergencia tiene como objetivo principal enfrentar de manera inmediata y efectiva problemas graves, como desastres naturales, conflictos sociales, epidemias, terrorismo o crisis de seguridad.

Durante un estado de emergencia, se pueden restringir temporalmente algunos derechos y libertades fundamentales para garantizar el control de la situación. Entre estas restricciones pueden incluirse:

Suspensión de derechos constitucionales: Libertades como el tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión o la privacidad de las comunicaciones pueden ser limitadas.

Libertades como el tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión o la privacidad de las comunicaciones pueden ser limitadas. Participación de las Fuerzas Armadas: Las autoridades pueden autorizar la intervención del Ejército, además de la Policía, para restablecer el orden.

Las autoridades pueden autorizar la intervención del Ejército, además de la Policía, para restablecer el orden. Toques de queda o restricciones de movimiento: Se pueden imponer horarios de circulación o prohibir reuniones masivas.

Se pueden imponer horarios de circulación o prohibir reuniones masivas. Aceleración de decisiones: Los gobiernos pueden actuar sin seguir algunos procedimientos burocráticos habituales, facilitando respuestas rápidas.

En la mayoría de los casos, un estado de emergencia tiene un plazo limitado, y su declaración debe ser aprobada o supervisada por el Congreso o un órgano equivalente, dependiendo de la legislación del país.