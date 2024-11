La Liga Peruana de Vóley 2024 comenzará este sábado 30 de noviembre y Latina TV será el nuevo canal encargado de transmitir algunos de los partidos. Conoce los detalles de los encuentros que podrás seguir por señal abierta y las opciones digitales disponibles. Este año, la competencia contará con 12 clubes que lucharán por el título nacional. En tanto, Alianza Lima buscará el bicampeonato tras coronarse monarca en la anterior campaña.

Para esta temporada, la transmisión de los partidos se ha trasladado de Movistar Deportes, que no extendió su vínculo, a Latina TV (canal 2). Sin embargo, no todos los encuentros de la jornada inaugural estarán disponibles en televisión, lo que ha generado dudas entre los aficionados. Los partidos que se transmitirán se llevarán a cabo en horarios específicos, lo que permitirá a los seguidores disfrutar de los mejores momentos del torneo.

Partidos que transmitirá Latina TV en señal abierta por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Según la información obtenida, Latina TV transmitirá en señal abierta únicamente los partidos programados para las 3.15 p. m. (hora peruana) y las 5.00 p. m. (hora peruana). En ese sentido, los enfrentamientos de la primera fecha que serán televisados son los siguientes: Rebaza Costa vs Circolo, Alianza Lima vs Atlético Atenea, Universidad San Martín vs Wanka y Universitario de Deportes vs Deportivo Soan.

Por otro lado, Regatas Lima vs Latino Amisa y Géminis vs Túpac Amaru no podrán verse por televisión debido a que sus horarios son distintos a lo acordado. Sin embargo, estos partidos podrán ser disfrutados a través de la página web de Latina y su canal de YouTube, brindando una alternativa para los aficionados que deseen seguir la acción en tiempo real.

¿Cómo se jugará este año la Liga Peruana de Vóley 2024?

La Liga Peruana de Vóley 2024 se desarrollará en cuatro etapas, comenzando con un formato de todos contra todos. En total, se jugarán 22 fechas y 66 partidos, distribuidos en sábados y domingos. Posteriormente, se dividirán en dos grupos para la segunda etapa, donde los equipos competirán por puntos en un formato diferente.

La tercera etapa incluirá un sistema de playoffs, donde los equipos se enfrentarán en llaves eliminatorias, y la cuarta etapa definirá a los semifinalistas y al campeón de la temporada. Este nuevo formato promete un campeonato emocionante y lleno de sorpresas para los seguidores del voleibol peruano.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025

Sábado 30 de noviembre

Regatas Lima vs Latino Amisa | 12.30 p. m. (hora peruana)

Rebaza Acosta vs Circolo | 3.15 p. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Atlético Atenea | 5.00 p. m. (hora peruana).

Domingo 1 de diciembre