Recientemente, Cristian Zuárez llegó al Perú y ofreció una conferencia de prensa, donde no dudó en pronunciarse sobre Magaly Medina, después de las críticas que realizó la periodista en su programa. Durante su pronunciamiento, el argentino anunció acciones legales contra la ‘Urraca’, lo que ha generado la sorpresa de varias personas.

Cristian Zuárez arremete contra Magaly Medina



Este miércoles 27 de noviembre, Cristian Zuárez, en una conferencia de prensa, dejó en claro que está cansado de las críticas de Magaly Medina, pues incluso recordó la vez que la periodista fue a prisión y aprovechó para mandarle un contundente dardo.

“Quiero ponerle un alto a esto, ya falta de faltamientos de respeto hacia mi trabajo. Ella se escuda diciendo que es una conductora de televisión, en la libre expresión y que el canal la avala y que es el que paga si tiene un juicio, y ella no pierde nada. Nunca va a aprender la lección, estuvo presa y no aprendió la lección todavía; hay que darle un estate quieto a eso”, mencionó muy indignado.



En esa misma línea, Cristian Zuárez resaltó que Magaly Medina habría dañado su imagen, por lo que ya estaría harto de las constantes críticas de la ‘Urraca’.

“Es el programa número 1 basura de la televisión, no porque esté dañando mi imagen, sino porque está destruyendo familias. Igual a Milett, que por ser la novia de Tinelli resulta que tiene que sacarle todos los trapitos sucios del pasado para verla infeliz, para que no progrese. Todos tenemos derecho; hasta un delincuente tiene derecho a progresar en la vida y tener una segunda oportunidad, pero para esta mujer eso no existe”, agregó.



¿Demandará a Magaly Medina?



Por otro lado, Cristian Zuárez enfatizó la necesidad de frenar a Magaly Medina, por lo que señaló que iniciará acciones en contra de la periodista.

“Yo vivo de mi nombre, no tengo canal que me respalde. Esto último que pasó me dañó muchísimo, ya se enterarán. Estoy bastante mortificado, por eso vine y digo presente, porque creo que aquí comienza un antes y un después para Magaly Medina, donde esto se acaba. Es una mujer que estuvo presa (...) pero esta señora no aprendió la lección”, concluyó el argentino en la conferencia de prensa.