Después de que Magaly Medina lo haya minimizado en su programa, al dejar entrever que solamente fue conocido por su anterior relación con Laura Bozzo, Christian Zuárez salió al frente para responderle a la periodista con fuerza. El argentino estuvo en el set de ‘Amor y fuego’, donde señaló que nadie conoce a la conductora en Argentina.

Christian Zuárez lanza dardo contra Magaly Medina



Este jueves 28 de noviembre, Christian Zuárez reaccionó ante los comentarios despectivos de Magaly Medina, quien lo atacó verbalmente por expresar su apoyo a los comediantes de ‘Hablando Huevadas’. El argentino visitó el set de ‘Amor y fuego’ para defender su postura, pero también cuestionó la actitud de la conductora, resaltando la importancia de respetar las opiniones ajenas en el ámbito del entretenimiento.



“Magaly Medina tiene en su escritorio un ‘Martín Fierro’ gracias a que yo la propuse; debe odiar ese premio, esa mujer. Si no te gusta, tíralo a la basura porque si no te gusta la idea de que yo haya sido el artífice de que tú hayas estado en los premios, no sé qué haces con ese premio”, señaló al principio de sus declaraciones.

Christian Zuárez arremete contra Magaly Medina luego de las críticas de la periodista. Foto: Willax

Según lo que resaltó Christian Zuárez, Magaly Medina solamente habría ganado el premio Martín Fierro porque en su momento la propuso en la categoría ‘mejor conductora de TV’, como reemplazo de Gisela Valcárcel.



¿Qué más dijo Cristian Zuárez?



A los pocos minutos, Christian Zuárez fue más duro con sus críticas hacia Magaly Medina, al asegurar que en Argentina nadie conoce a la ‘Urraca’.

“Magaly habla porque es gratis. Nadie te conoce en Argentina, solo te conocen porque haces entrevistas vía Zoom; porque si fueras conocida, te pagarían el pasaje para ir a Argentina. Te tienen vía Zoom y te prestas mostrando tu ‘papadita’ y hablando tonterías de Milett Figueroa, es lo único que haces”, añadió a modo de burla.

Antes de terminar con sus dardos contra Magaly Medina, Christian Zuárez señaló lo siguiente: “Tú eres nadie en Argentina, mientras que a mí en este país sí me conocen desde el año 1997, la trayectoria del grupo ‘Complot’, después por haber sido el novio de Laura Bozzo”.