La cantante peruana Leslie Shaw se pronunció sobre la reciente incursión musical del futbolista Christian Cueva, quien lanzó su propia versión de la conocida canción 'El Cervecero'. En declaraciones a la prensa, la rubia intérprete expresó su indiferencia hacia esta faceta artística del deportista y negó de manera categórica la posibilidad de una colaboración entre ambos.

Leslie Shaw 'chotea' cantar con Christian Cueva tras incursión en la cumbia

Durante una entrevista con 'América hoy', una reportera se acercó a Leslie Shaw y quiso saber su opinión sobre el debut musical de Christian Cueva tras estrenar una canción con Pamela Franco. No obstante, la también actriz le restó importancia al tema.

"Chévere (la canción de Christian Cueva)..A mí me da completamente igual", afirmó Leslie cuando quisieron saber si aprobaba o no esta nueva faceta de Aladino.

Pero ahí no quedó todo. Cuando se le preguntó a Leslie Shaw si consideraría trabajar con Christian Cueva en algún tema musical, la respuesta de la intérprete fue contundente: “No, no hay forma, hay niveles. (¿No va contigo?) No”. Estas palabras dejaron en claro que la cantante, quien ha destacado en géneros como el pop y ahora la cumbia, no ve viable un proyecto conjunto con el también jugador de la selección peruana.

Debemos recordar que Leslie Shaw fue directa al compartir su opinión sobre Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, quien ha ganado visibilidad en la música de cumbia gracias a su tema 'Dile la verdad'. La cantante dejó claro que no está interesada en una posible colaboración con Franco, argumentando que esta se dedica principalmente a interpretar covers. "Cuando haga temas inéditos, podría ser, pero creo que solo hace puros covers, y eso no me genera regalías", expresó de manera contundente.