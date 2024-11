Tras la espectacular celebración de cumpleaños de Christian Cueva en Trujillo, donde el futbolista derrochó más de S/6.000 en su vestimenta, Pamela López salió al frente para revelar que el futbolista sigue sin cancelar la deuda que tiene con su madre, la cual asciende a más de S/100.000.



Pamela López expone a christian Cueva



En entrevista con la producción de ‘América hoy’, Pamela López dio a conocer que Christian Cueva aún posee una deuda con su madre, de aproximadamente S/100.000. Después de que ‘Aladino’ celebrara su onomástico este fin de semana y decidiera no asistir a la primera comunión de su hija, su aún esposa salió a exponerlo públicamente.

“Sí, aproximadamente. Él pidió prestado para pagar otra deuda. Solo fue por unos días. Él le firmó una letra el día 2 de enero que recibió el dinero”, detalló la modelo sobre la deuda de Cueva con su madre.

En esa misma línea, Pamela López reveló que su madre necesita ese dinero con urgencia, ya que actualmente está delicada de salud. Hasta el momento, Christian Cueva no se habría comunicado con su exsuegra, algo que molesta mucho a López.



“Mi mamita está aquí en Lima y está desesperada. Ella está enferma y necesita que le paguen su deuda. Ella quiere hablar con él, pero nunca le contesta. Ella nunca se ha metido jamás, siempre lo ha apoyado y ha sido y es respetuosa. La deuda es muy al margen de nuestros temas legales”, manifestó.

PUEDES VER: Christian Cueva no estuvo en primera comunión de su hija y celebró su cumpleaños con Pamela Franco

No es la primera vez que Pamela López exige que Cueva pague



Por otro lado, hace unas semanas, Pamela López expuso en sus redes sociales que Christian Cueva aún le debe a su madre, detallando que ese préstamo se hizo hace un año y, hasta el momento, el futbolista sigue sin pagarle. La expareja de ‘Aladino’ compartió una conversación con su mamá.

“Christian no me paga. La última vez le mandé un mensaje hablado fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada; es indiferente a pagarme. Yo necesito para mi dentadura y otros exámenes que tengo que hacerme, una resonancia del hígado”, fue lo que expresó la madre de Pamela López.