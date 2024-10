A dos meses de terminar el 2024, Daniela Darcourt no puede dejar de reconocer que ha sido un año realmente bueno en todo aspecto de su vida. Y no solo a nivel profesional sino también en lo personal, razón por la que la artista está muy agradecida y lo demuestra siendo más comprometida con la música.

“Este año ha sido realmente extraordinario. Estoy feliz, he logrado cumplir, gracias a Dios, varias metas trazadas dentro de mi carrera como intérprete, productora, bailarina y actriz. Creo que eso es muy evidente y se percibe en cada paso que doy, en los logros que con tanto esfuerzo vamos consiguiendo”, afirma en un alto de su trabajo la artista que más allá de la música y el baile se ha permitido incursionas en otras facetas como la actuación.

¿Qué te provocaría hacer en el siguiente año, acaso incursionar en otra arista del arte?

Todo puede ser, creo que uno nunca puede decir no. Y a mí particularmente me gustan los desafíos. Si llega alguna propuesta diferente, la evaluaremos y si el tiempo lo permite no dudaría en aceptar un nuevo reto. Creo que todo esto ayudaría mucho más a complementar mi trabajo como artista.

¿Qué dijo de Leslie Shaw?

Darcourt también se anima a opinar sobre el ingreso de Leslie Shaw al género de la cumbia donde no solo ha grabado un tema (Hay niveles) con Marisol, sino también ofrece conciertos como invitada de conocidas agrupaciones de dicho género. “Los artistas siempre estamos abiertos a explorar otros géneros musicales, lo importante es disfrutarlo y eso hace mi ‘Gringa’. No le tiene miedo a nada” opinó la voz de ‘Señor mentira’.

¿Te animarías a grabar algún tema en ese ritmo?

A mí me gusta interpretar todos los géneros, y la cumbia conecta muy bien con el sentir del pueblo peruano, no lo descarto, prueba de ello es que estoy haciendo mi show, ‘Canto de mujer’, donde incluyo varios géneros, inclusive rancheras, baladas, boleros, rumba flamenca y música disco que normalmente no interpreto en mis shows. Es una tarea muy bonita, pero que demanda mucha responsabilidad. Me gusta siempre ofrecer lo mejor, que el público sienta y disfrute de todo lo que le puedo dar como una artista completa que canta, baila, que va mucho más allá. No me da temor caminar o explorar otros géneros, como el que voy a presentar el 26 y 27 de octubre en el Teatro Peruano Japonés. Allí dejaré aflorar mi pasión musical también por otros géneros, aquellos que normalmente no escucha el público en mis conciertos. Vamos hacer de todo un poco para que vean a una Daniela que ama la música en general.

Finalmente, agrega que en ‘Canto de mujer’ como antesala al Día de la Canción Criolla, rendirá tributo a destacados compositores peruanos. Entradas en Teleticket.