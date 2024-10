Rosángela Espinoza, una de las participantes más destacadas de 'Esto es guerra', protagonizó un tenso enfrentamiento con Leslie Shaw durante un segmento de baile del programa. La pelea surgió cuando Rosángela expresó su desacuerdo con el jurado, del cual Leslie era parte, señalando que no consideraba adecuados sus comentarios y evaluaciones.

Después del programa, Rosángela Espinoza publicó un mensaje en el que reconoció que su actitud impulsiva le había jugado en contra. La influencer expresó la necesidad de trabajar en su manejo emocional durante las transmisiones en vivo, especialmente cuando siente que se están cometiendo injusticias.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza tras la pelea con Leslie Shaw?

Rosángela Espinoza no tardó en reaccionar luego de su altercado con Leslie Shaw en 'Esto es guerra'. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la participante del reality show reflexionó sobre lo ocurrido, reconociendo que debe aprender a manejar mejor sus emociones durante el programa. “Sé que debo controlar mis emociones negativas cuando veo algo injusto”, escribió Rosángela, dejando en claro que su carácter impulsivo ha sido un problema constante en su carrera televisiva.

El incidente en cuestión se dio en un segmento de baile donde Rosángela fue evaluada por un jurado compuesto por Leslie Shaw, Edson Dávila y Belén Estévez. Al recibir críticas que no le parecieron justas, Rosángela no dudó en expresar su desacuerdo, lo que desató la confrontación. La situación se tornó tensa rápidamente, ya que Leslie Shaw no se quedó callada y le respondió de manera contundente. Este episodio evidenció las fricciones internas que existen en el programa y abrió un debate sobre la competencia de los jueces para calificar ciertas disciplinas.

Rosángela Espinoza llamó 'payasa' a Leslie Shaw y ella le respondió fuerte

El enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Leslie Shaw escaló cuando la influencer calificó de “payasa” a la cantante, cuestionando su rol como jurado de baile. “Es una falta de respeto que traigan jurado que nada que ver para un concurso de baile, como Leslie, que es para canto”, expresó Rosángela en vivo, agregando que Edson Dávila tampoco debería estar en el panel.

Según Espinoza, Belén Estévez era la única con la experiencia adecuada para evaluar una competencia de este tipo, ya que ha sido bicampeona de 'El gran show'. Estas declaraciones fueron las que generaron la respuesta inmediata de Leslie, quien, sin dudarlo, defendió su lugar como jurado y cuestionó la permanencia de Rosángela en el reality show.

“Oye, la payasa es ella, que sigue en 'Esto es guerra' en vez de hacer algo más productivo”, respondió Leslie Shaw con evidente molestia, dejando claro que no aceptaría críticas sin fundamento de parte de Rosángela.

Esta respuesta, además de aumentar la tensión en el set, generó un fuerte intercambio de palabras que no pasó desapercibido para la audiencia ni para los demás participantes del programa. Michelle Soifer, otra de las integrantes del reality, intentó intervenir para calmar los ánimos, pero su comentario también fue directo: “Deberías concentrarte más en tus ensayos, en vez de estar quejándote”, le dijo a Rosángela