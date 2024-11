El actor argentino Julián Zucchi, quien se hizo conocido por su participación en diversos realitys, fue el protagonista de un importante momento en 'Amor y fuego' el 20 de noviembre de 2024. En su intervención en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Zucchi confirmó que ya no mantiene una relación con la exreportera de 'Magaly TV, la firme', Priscila Mateo, aunque prefirió no dar detalles sobre las razones de su ruptura. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes se habían hecho eco de los rumores sobre su relación, especialmente después de que se conociera que Zucchi usaba la aplicación Bumble en Japón.

Julián Zucchi confirma su ruptura con Priscila Mateo

En su declaración, Julián expresó: "No soy de ponerle títulos a las relaciones". Al ser preguntado sobre su exclusividad con Priscila, el actor fue directo: "Decirle a una persona, ya no tengo ganas de conocer a otras mujeres, solo quiero estar contigo, creo que habla mucho. Quizás la gente espera que salga a dar palabras de amor o salir con rosas con mariachis, pero yo no soy así". Sin embargo, dejó claro que siente un profundo aprecio por Mateo, con quien fue ampayado en marzo de 2024, tras varios meses de haber terminado una relación de 11 años con Yiddá Eslava.

A pesar de la ruptura, Julián Zucchi no escatimó en elogios hacia la periodista Priscila Mateo. "Es una mujer inteligente, hermosa, una gran profesional, una gran madre. Merece que hablen de sus cualidades y todo lo bueno que ella tiene", destacó durante su entrevista. Además, el actor enfatizó su deseo de que todo lo relacionado con él sea siempre positivo para ella. Su actitud refleja el respeto mutuo que, a pesar de la separación, sigue existiendo entre ambos.