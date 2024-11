Rafael Cardozo dejó a todos sorprendidos la noche de este jueves durante su visita al set de 'Magaly TV, la firme'. El brasileño se sentó para promocionar su nuevo emprendimiento de delivery en Gamarra, pero lo que parecía ser una entrevista de rutina se convirtió en un tenso momento cuando la conductora Magaly Medina lo cuestionó sobre su trato con su actual pareja, Evelyn Junco. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la respuesta ácida que Cardozo le dio a la 'Urraca', quien no pudo evitar quedar en shock por las palabras de su invitado.

El inesperado troleo de Rafael Cardozo a Magaly Medina

La entrevista comenzó con un reclamo directo de Magaly Medina hacia Rafael Cardozo, quien fue acusado de no respetar a Evelyn Junco, su "saliente", a quien aún no ha oficializado como su pareja. "No tienes respeto por las mujeres", le dijo la conductora, pero lo que siguió dejó a todos sorprendidos. En lugar de ponerse a la defensiva, Cardozo aprovechó la ocasión para trolear a Medina, quien no esperó que el brasileño le respondiera con una crítica sobre sus propios métodos.

“Más o menos, como tú con los DJs”, le respondió Cardozo entre risas, aludiendo a las frecuentes ocasiones en las que Magaly Medina ha despedido a los encargados de poner la música en su programa. El comentario dejó en evidencia una chispa de humor que Cardozo no dudó en mostrar, a pesar de la tensa atmósfera creada por las acusaciones de la conductora. Mediante esta comparación, Cardozo consiguió revertir el foco de la conversación, dejándole claro a Magaly que, en ocasiones, sus actos también son objeto de cuestionamientos.

Magaly Medina, evidentemente sorprendida por la respuesta, intentó defender su postura, argumentando que la situación con Evelyn Junco era diferente, ya que, según ella, la joven sí está enamorada de Cardozo, mientras que sus conflictos con los DJs son situaciones de trabajo. Sin embargo, el brasileño no dudó en reafirmar su comentario y aclarar la naturaleza de su relación con la joven peruana, dejando claro que aún no la oficializa porque no considera que sea el momento adecuado.