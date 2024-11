Mayra Goñi: ¿Cuál es la edad de la modelo y por qué renunció a su proceso de residencia en EE.UU.?

Nuevamente, Mayra Goñi ha dejado a sus seguidores en shock al confesar cuál es su verdadera edad, ya que varios se cuestionaban esta información de la modelo. Cabe señalar que retornó al Perú luego de renunciar al proceso de residencia en Estados Unidos, donde se había mudado hace unos años para abrirse camino en su carrera.

¿Cuál es la edad de Mayra Goñi?



A través de sus redes sociales, Mayra Goñi reveló cuál es su verdadera edad, pues varios de sus seguidores la conocieron cuando aún era una niña y tuvo sus primeros protagónicos en diferentes series peruanas.



“Qué bueno que piensen que tengo veintitantos, pero casi llego a los 40. Tengo mi pico de loro”, destacó la modelo para sorpresa de todos. Se sabe que Mayra Goñi nació el 1 de noviembre de 1992, lo que significa que actualmente la actriz tiene 32 años, aunque sus fanáticos consideran que su apariencia juvenil sigue muy presente.

¿Por qué Mayra Goñi renunció a su proceso de residencia en EE. UU.?



Después de haber estado por más de dos años en Estados Unidos, Mayra Goñi decidió retornar al Perú y renunciar a su proceso de residencia en el país extranjero. En sus historias de Instagram, la modelo reveló que esta decisión marcaba un nuevo inicio en su carrera artística y en su vida personal.



“Ha sido un proceso un poco complicado. Tomar algunas decisiones a veces no es tan fácil, pero finalmente he decidido volver a Perú. Sí, he decidido volver a mi país, trabajar allá, retomar mi carrera musical”, expresó al inicio cuando dio a conocer la noticia.



De acuerdo con lo que explicó Mayra Goñi en sus redes sociales, aunque fue una elección difícil, siente que su lugar está en Perú, donde puede seguir creciendo tanto personal como profesionalmente.



“Ha sido una decisión súper dura. He tenido que renunciar al proceso que llevaba de la residencia y no ha sido fácil porque ya esperé dos años”, aclaró ante la duda de sus fanáticos.