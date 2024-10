Mayra Goñi, reconocida actriz y modelo, rompió el silencio en el programa 'Amor y Fuego' y confirmó que estuvo en un yate en Miami junto a dos famosos jugadores de la selección peruana. Durante la conversación con la reportera del show de Rodrigo González y Gigi Mitre, Goñi se mostró sorprendida por las especulaciones que la vinculan románticamente con uno de ellos, quien tiene esposa e hijas.

En sus declaraciones, la modelo cuestionó por qué solo se la relaciona con uno de los futbolistas y no con el otro, quien está soltero. "¿Por qué me vinculan con él y no me vinculan con el otro, por ejemplo? Me han vinculado con el que tiene esposa", expresó Mayra, desmintiendo así cualquier rumor sobre un posible romance.

Mayra Goñi confiesa paseos en yate con reconocidos futbolistas

La actriz, quien ha mantenido una imagen pública activa, subrayó que los futbolistas en cuestión son Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría, amigos cercanos. "Ellos son mis amigos, recién lo he conocido a él (Lapadula), pero Anderson es mi amigo, es soltero y somos amigos, como muchos amigos que tengo", afirmó Goñi. Con esta aclaración, busca poner fin a las especulaciones que han circulado en los medios sobre su relación con los deportistas.

Además, Mayra Goñi confesó tener un conocimiento previo sobre las tácticas de los futbolistas con las mujeres, lo que generó más atención. "No sé por qué me vinculan directamente con el problema. Son mis amigos, yo ya los conozco, ya sé sus jugadas, entonces, yo digo: 'ya pues, hermano, a mí no me vas a engañar'", comentó, dejando en claro que su relación con ellos es meramente amistosa.

Estas declaraciones confirman las sospechas planteadas en 'Amor y fuego' en julio, donde Rodrigo González sugirió que Mayra Goñi podría haber asistido a una fiesta organizada por los futbolistas peruanos Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría. Según el informe presentado en ese momento, una foto publicada por Goñi mostraba un escenario idéntico al de la celebración de los seleccionados. Esta coincidencia llevó a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre a especular que los futbolistas habrían invitado a la influencer peruana a una reunión en un yate en Miami.

Mayra Goñi y la vez que respondió tras salir en grabación con mujeres en yate

En abril de este año, el programa 'Amor y fuego' mostró un video de Mayra Goñi en un yate, el cual era promocionado por un empresario chino. Lo que generó polémica es que este hombre señalaba que la persona que alquile dicha embarcación puede conocer ‘gratis’ a estas jóvenes.

"Oigan, esto es lo que hacemos acá en Miami. Algunos de ustedes estaban curiosos de cómo tenemos chicas hermosas gratis acá, en el bote. Obviamente, el bote es hermoso, hermoso yate y la gente lo ama", dijo el sujeto mientras grababa a las jóvenes, entre las que se encontraba la actriz peruana. "Chicas, ¿cómo están? ¿Les gusta mi bote?", preguntó el ciudadano de origen chino a las modelos, quienes respondieron en conjunto que "sí".

Ante ello, Mayra Goñi rompió su silencio para aclarar cómo llegó a estar en ese yate. “La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir (...) Cuando llegamos, vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda, no quería ni que me graben porque no me voy a prestar para ese tipo de publicidad”, dijo en un inicio la actriz.

“No entendía lo que estaba pasando, me parecía sospechoso el nombre del barco. Como que dije: 'Oh, my God, en qué nos estamos metiendo, por qué aceptamos esto'. Y la miraba a mi amiga como diciendo: 'Ya ves a lo que me refería' (...) Me pareció raro. Yo obviamente no le iba a malograr el cumpleaños a mi amiga, pero sabía que podía traer consecuencias (...) Yo ni hablo inglés, no sabía qué estaba diciendo”, agregó la modelo.