Christian Cueva y Pamela Franco se han convertido en la pareja más comentada del momento gracias al éxito de su tema ‘El cervecero’, que ha alcanzado una gran popularidad. Además, los planes de la pareja no terminan ahí: ambos han expresado su interés en lanzar más canciones juntos e, incluso, se rumora que podrían presentarse en un concierto en provincias. Cueva, actual jugador de Cienciano, no oculta su amor por la interprete de 'diles', a quien no duda en declararle sus sentimientos en público, llegando a decir que es "el amor de su vida".

Sin embargo, la cumbiambera parece ser más reservada en sus demostraciones de afecto. A diferencia del futbolista, evita hacer declaraciones románticas similares, lo que ha llevado a muchos usuarios en redes sociales a especular que no siente nada por el jugador y que estaría aprovechando la relación para ganar contratos. Recientemente, Franco respondió a estos comentarios y explicó por qué prefiere no expresar su amor por Cueva de la misma forma que él hace.

¿Por qué Pamela Franco no le dice a Christian Cueva que lo ama?

Las cámaras de Magaly Medina interceptaron a Pamela Franco al salir de una entrevista junto a Christian Cueva en ‘Radio Q’. Durante el encuentro, el equipo de la 'urraca' no dudó en preguntarle cuándo se animará a llamarlo “mi amor” públicamente, tal como lo hace el futbolista en todas sus declaraciones. Sin embargo, la cantante respondió de manera calmada, admitiendo que le resulta difícil expresar sus sentimientos.

“Hablar de mis sentimientos por este medio, la verdad es bastante complicado. Yo puedo decir mil cosas y ustedes tienen la última palabra”, comentó Pamela con serenidad. Además, no dudó en ‘bromear’ con el reportero de Magaly, llamándolo “especulador” en respuesta a la insistencia sobre su relación con Cueva.

¿Cuál es la sorprendente diferencia de edad entre Pamela Franco y Christian Cueva?

Christian Cueva, nacido el 23 de noviembre de 1991 y actualmente de 32 años, se ha dejado ver recientemente en distintos conciertos, ya sea junto a su pareja Pamela Franco o en solitario, aprovechando su tiempo de vacaciones tras el cierre de la liga peruana, en la cual juega para el club Cienciano.

Por su parte, Pamela Franco, nacida el 1 de julio de 1988 y con 36 años, continúa destacándose en la música peruana, especialmente en la cumbia, género en el que ha logrado un importante reconocimiento. Además de su carrera, es madre de una hija y mantiene una relación con Cueva, en la que la diferencia de edad de 3 años y 4 meses no ha sido un obstáculo para su romance.