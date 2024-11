A pesar de las constantes críticas que recibió Christian Cueva, después del lanzamiento del tema ‘El cervecero’ junto a Pamela Franco, al parecer no todos están en su contra y una de esas personas es Michelle Soifer. La chica reality destacó que si el futbolista es feliz en su nueva faceta como cantante, entonces no tiene ningún problema.

Todo indicaría que Michelle Soifer, es de las pocas personas que sí apoyan a Christian Cueva ahora que incursionó en la música, a pesar que la chica reality no ha tenido mucho éxito en su carrera musical.



Michelle Soifer defiende a Christian Cueva



Este jueves 14 de noviembre, Michelle Soifer en entrevista con el diario Expreso aseguró que sí ha escuchado la colaboración musical entre Christian Cueva y Pamela Franco, en medio de las constantes críticas hacia el futbolista. Incluso la artista destacó que el jugador no ha “destrozado” la canción ‘El cervecero’, como dejó entrever Marisol.

“La música es para todos. Sí, lo he escuchado (...) No sé, todo el mundo opina. Si hay otras personas que la cantan, ¿por qué no la puede cantar él?, cada uno es libre de hacer las cosas que quiera”, detalló la chica reality ante el citado medio.



Sin embargo, Michelle Soifer dejó en claro que prefiere no realizar ninguna colaboración musical con Christian Cueva, aunque lo animó a que continúe con la música.

“Sería utilizar el tema del marketing, no sería real, prefiero mantenerme al margen.Tiene derecho a ser feliz, la música da felicidad”, finalizó la cantante.



Christian Cueva sobre su faceta como cantante



Por otro lado, Christian Cueva en una reciente entrevista con el programa radial ‘QQQuéntamelo todo’, negó una futura colaboración con el Grupo 5 tras incursionar en la música al lanzar una versión de ‘El cervecero’ junto a Pamela Franco.



“Conozco a Christian, Elmer y Andy. Son muy buenos amigos y siempre tengo admiración hacia ellos, pero no hay nada”, especificó negando los rumores.



Cabe señalar que Christian Cueva, aclaró que su colaboración musical con Pamela Franco no es algo que planearon, resaltando que fluyó en el momento cuando la acompañó a sus grabaciones. “Nació y fluyó. Si a la gente le gustó, bienvenido sea, sino a seguir”, mencionó.