Asmir Young, reconocida cantante y compositora peruana, ha desarrollado una carrera sólida interpretando diversos géneros, como reggaetón y pop urbano, y ahora incursiona en la cumbia. Sin embargo, meses atrás se vio involucrada en una polémica, cuando aseguró que la orquesta de Yahaira Plasencia estaba financiada por Jefferson Farfán.



Las confesiones de Asmir Young



En esta entrevista con La República, la pupila de Raúl Romero en ‘La voz Perú’ habla de sus nuevas canciones, de sus artistas favoritas y de sus ganas de representar al país en Viña del Mar. Además, reveló que varios programas de televisión quisieron invitarla a su set para despotricar contra Plasencia.



—¿Qué tal ha sido grabar con Amy Gutiérrez?

—Ha sido una experiencia increíble, nosotras hemos trabajado muchísimo tiempo en Son Tentación, ahí nos conocimos. Hemos compartido momentos muy bonitos, dentro y fuera de la orquesta. La amistad perduró y, después de seis años, nos hemos vuelto a juntar para hacer esta canción juntas, ‘La technocumbia’. Me da mucha nostalgia y estoy muy contenta de que sea parte de este proyecto.

—¿Con qué otro artista te gustaría grabar un tema y por qué?

—Internacionalmente, me gustaría grabar con Karol G, Nathy Peluso, Nicki Nicole y Rosalía. Y, hablando nacionalmente, me encantaría hacer una cumbia urbana con el Grupo 5 o con Corazón Serrano.



—¿Seguirás con la música urbana o tienes planeado migrar a la cumbia, como otras exponentes?

—Seguiré con el género urbano porque es lo que más me gusta. Como pueden ver a lo largo de mi carrera, siempre he explorado sonidos nuevos y lo seguiré haciendo. De hecho, en mi próximo álbum habrá muchos géneros interesantes.



—De todas las cantantes femeninas del género urbano, ¿quién es tu máximo referente?

—Karol G, definitivamente. La admiro muco.



—Muchos entrenadores de ‘La voz Perú’ se olvidan de sus finalistas, ¿sigues en contacto con Raúl Romero, has sentido su apoyo?

—Sí, tenemos una amistad superbonita. Siempre se alegra por todos los logros de mi carrera. Lo más bonito es que después de ‘La voz Perú’, hicimos una canción juntos que se llama ‘No pasa nada’.

—¿Tienes planeado representar a Perú en Viña del Mar o en algún otro festival internacional?

—De todas maneras. De hecho, ya soy miembro de los Latin Grammy y estoy viendo buscando la manera de poder postular a Viña del Mar.



—¿Qué le dirías a quienes aseguran que querías ganar fama al exponer a Yahaira Plasencia?

—Para nada, se han malinterpretado muchas cosas, pero yo solamente conté mi experiencia. Por el contrario, creo que si yo hubiera querido ganar fama, me hubiera ido a sentar a todos los canales a los que me invitaron a hablar mal de ella, pero no fue así.



—¿Cuál es tu mayor sueño como artista?

—Mi mayor sueño como artista es que mi música llegue a cada rincón del Perú y a cada rincón del mundo entero. Me encantaría ganar muchos premios. Me encantaría ganarme un Grammy, poder llenar estadios, escuchar a la gente coreando mi música. Son cosas muy bonitas que te remueven el sentimiento.



Asmir Young lanza feat. junto a Amy Gutiérrez



Las cantantes peruanas Asmir Young y Amy Gutiérrez vuelven a unir sus voces para el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado ‘La technocumbia’, una canción completamente producida en Perú por Marshall y Deverow, y compuesta por Carlitox. Este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Asmir Young y Amy Gutiérrez se volvieron grandes amigas cuando coincidieron en Son Tentación. Foto: Instagram

‘La technocumbia’, que se estrenó el pasado 25 de octubre y que forma parte de su primer álbum que se estrenará en el 2025, evoca la nostalgia al relatar la historia de un antiguo amor y los momentos felices compartidos, con una letra que pide que el tiempo retroceda para hacer las cosas de manera distinta.



Esta colaboración ha sido posible gracias a la larga amistad que une a Asmir y Amy Gutiérrez, quienes fueron compañeras en la orquesta Son Tentación durante 2017 y 2018. En esa etapa, grabaron su primer tema juntas, titulado ‘Sin pijama’. Ahora, casi seis años después, vuelven a juntarse para presentar esta nueva cumbia romántica.