Pareja de estadounidenses aseguran que en América Latina encontraron su vida de 'ensueño'

Aunque el "sueño americano" sigue atrayendo a personas de todo el mundo, cada vez más estadounidenses optan por emigrar en busca de beneficios que no siempre encuentran en su país de origen. Este es el caso de CoCo y Deitrick Bates, una pareja que dejó Estados Unidos para establecerse en un país con un costo de vida más bajo, en busca de tranquilidad y estabilidad económica.

Destinos como México, Costa Rica, Tailandia o Portugal ofrecen opciones más económicas en vivienda, alimentación y servicios básicos, lo que resulta atractivo para quienes tienen ingresos limitados o desean maximizar sus ahorros.

A pesar de ser una potencia económica, Estados Unidos presenta una alta competitividad laboral, largas jornadas y estrés, lo que impulsa a algunos a buscar oportunidades en el extranjero. Países con economías emergentes o con demanda de habilidades técnicas específicas pueden ofrecer condiciones laborales más atractivas, menor presión y un mejor equilibrio entre vida personal y profesional.

El caso de Deitrick Bates: una historia de resiliencia y búsqueda de tranquilidad

Deitrick Bates es un claro ejemplo de cómo las experiencias traumáticas del servicio militar pueden dejar huellas profundas en quienes sirven. Durante su misión en Irak, en 2003, Bates comenzó a desarrollar un trastorno de estrés postraumático (TEPT), que se agravó con el tiempo, especialmente durante la pandemia de 2021.

Un nuevo comienzo en Costa Rica

Ante los desafíos económicos y emocionales que enfrentaban, Deitrick y CoCo Bates tomaron una decisión valiente: abandonar Estados Unidos en busca de una vida más asequible y menos estresante. Este cambio no solo respondía a la necesidad de cuidar la salud mental de Deitrick, sino también al deseo de encontrar un entorno más tranquilo para ambos.

El salto hacia lo desconocido

Sin experiencia previa en Costa Rica, sin hablar español ni contar con amigos o familiares en el país, la pareja decidió arriesgarse y comenzar de nuevo. Tres meses después de tomar la decisión, iniciaron su travesía. CoCo describió la experiencia como aterradora, pero llena de determinación:

“Ninguno de los dos había estado nunca en Costa Rica; no hablábamos español, no teníamos amigos ni parientes, solo estábamos nosotros dos. Simplemente dimos el salto. Fue absolutamente angustioso, aún no puedo creer que mantuviera la calma”.

En busca de una nueva oportunidad

Costa Rica se ha convertido en un destino popular para expatriados debido a su bajo costo de vida en comparación con Estados Unidos, su clima agradable y su enfoque en el bienestar y la sostenibilidad. Este cambio permitió a los Bates adoptar un estilo de vida más acorde con sus necesidades emocionales y económicas, alejándose del estrés que experimentaban en su vida anterior.

Aunque los inicios fueron desafiantes, su decisión refleja resiliencia y el deseo de reconstruir su vida en mejores condiciones.