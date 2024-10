La salsera Yahaira Plasencia volvió a hablar sobre su relación con Jefferson Farfán, revelando detalles íntimos de su romance durante su participación en el programa 'El Reventonazo de la Chola' el pasado 12 de octubre. En una entrevista sincera, la artista se refirió a los momentos felices que compartió con el exfutbolista, a pesar de que su relación estuvo rodeada de polémica y terminó abruptamente.

Aunque la relación de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se acabó en 2016 tras un escándalo mediático, la cantante confesó que no guarda rencores hacia su expareja y le desea lo mejor. Plasencia también compartió cómo el final de su relación con Farfán la obligó a enfrentar críticas y presiones del público, las cuales impactaron su vida personal y su salud.

Yahaira Plasencia recuerda su relación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia, conocida artísticamente como ‘La Patrona’, sorprendió al público al abrir su corazón y hablar sobre su recordada relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en 'El Reventonazo de la Chola'. En el programa, Plasencia se sinceró sobre su amorío con el exjugador de la selección peruana, con quien vivió una relación que, aunque breve, estuvo rodeada de escándalos y controversias mediáticas. “La relación duró siete meses, no llegó al año. Era muy chiquita, tenía 22 años y él jugaba en otro lado. No recuerdo mucho porque fue hace mucho tiempo, pero fue una relación súper bonita. Yo le tengo mucho cariño y siempre le voy a desear lo mejor. No me arrepiento de nada”, recordó la cantante.

Yahaira admite tener buenos recuerdos de su relación con Jefferson. Foto: Captura América

Yahaira Plasencia también reflexionó sobre cómo esta etapa la ayudó a madurar y enfrentar las dificultades. "Creo que las cosas pasan por algo y te llenan de experiencia, de madurez, para tener la resiliencia de salir adelante con todo lo que viene", comentó la salsera, quien dejó claro que no guarda resentimientos hacia la 'Foquita'. La relación, que se inició en 2015 y terminó en 2016, tuvo un abrupto final luego de que se filtraran rumores de infidelidad, un episodio que marcó su vida pública y privada.

Yahaira Plasencia confiesa encuentros con Jefferson Farfán

En una reciente aparición en el programa 'Amor y fuego', Yahaira Plasencia se refirió nuevamente a Jefferson Farfán. Durante la entrevista con Gigi Mitre y Rodrigo González, la artista aclaró que ha coincidido con su expareja en algunas discotecas, pero negó cualquier posibilidad de retomar la relación. “Hemos coincidido en las mismas discos, pero nunca hemos cruzado palabra”, comentó Plasencia, refiriéndose a sus encuentros con el exfutbolista.

Yahaira Plasencia no tiene problemas con ir a 'Enfocados', podcast de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Willax

Los rumores sobre un posible reencuentro romántico entre ambos surgieron luego de que el futbolista Paolo Guerrero, amigo de Farfán, insinuara en el podcast 'Enfocados' que Yahaira y Jefferson podrían haber tenido un ‘remember’. Sin embargo, la cantante fue rápida en desmentir esta posibilidad y atribuyó el comentario a una broma entre amigos: “Yo me entero de ese capítulo y quedé sorprendida, creo que ha sido chacota de sus amigos”, dijo la salsera.

Yahaira también aseguró que, a pesar de los comentarios, su relación actual con Jefferson Farfán es cordial. "No tengo problemas en saludarlo, pero hemos seguido caminos distintos", afirmó la artista, dejando en claro que el romance quedó en el pasado y que ambos han continuado con sus respectivas vidas.