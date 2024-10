En su reciente aparición en 'América Hoy', la salsera Yahaira Plasencia fue invitada para promocionar su nuevo tema 'Soltera'. Sin embargo, la producción del programa la sorprendió con un presente inesperado: una gorra de la marca 'Mdre', perteneciente a su expareja Jefferson Farfán. Plasencia, lejos de incomodarse, aceptó con humor la situación, se probó la gorra y hasta realizó una promoción espontánea de la marca en vivo.

Yahaira Plasencia modela gorra de la marca de Jefferson Farfán

La salsera reaccionó de manera inesperada cuando Edson Dávila, conocido popularmente como 'Giselo', le solicitó que se pusiera la gorra de la nueva marca lanzada por el exfutbolista. Atendiendo a las peticiones, Yahaira Plasencia se puso la gorra y realizó un 'unboxing', llegando incluso a promocionar la marca de su expareja. "Amigos, les quiero contar que mis amigos de 'Mdre' me han enviado una gorra súper linda. Miren los modelos, pueden ver su página. ¡Hagan su compra ya!", expresó la cantante, demostrando que no tiene problemas en apoyar el éxito empresarial de Farfán.

Yahaira Plasencia recuerda su romance con Jeffersón Farfán

Semana anteriores, Yahaira Plasencia sorprendió al público al abrir su corazón y hablar sobre su recordada relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en 'El Reventonazo de la Chola'. En el programa, Plasencia se sinceró sobre su amorío con el exjugador de la selección peruana, con quien vivió una relación que, aunque breve, estuvo rodeada de escándalos y controversias mediáticas. “La relación duró siete meses, no llegó al año. Era muy chiquita, tenía 22 años y él jugaba en otro lado. No recuerdo mucho porque fue hace mucho tiempo, pero fue una relación súper bonita. Yo le tengo mucho cariño y siempre le voy a desear lo mejor. No me arrepiento de nada”, recordó la cantante.

Yahaira y Jefferson tuvieron una polémica relación en el año 2015.

Yahaira Plasencia también reflexionó sobre cómo esta etapa la ayudó a madurar y enfrentar las dificultades. "Creo que las cosas pasan por algo y te llenan de experiencia, de madurez, para tener la resiliencia de salir adelante con todo lo que viene", comentó la salsera, quien dejó claro que no guarda resentimientos hacia la 'Foquita'. La relación, que se inició en 2015 y terminó en 2016, tuvo un abrupto final luego de que se filtraran rumores de infidelidad, un episodio que marcó su vida pública y privada.

