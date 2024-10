El mundo de la farándula peruana se ha visto sacudido por la reciente controversia entre los boxeadores Jonathan Maicelo y David 'Pantera' Zegarra. La situación se intensificó durante el evento Celebrity Combat, donde ambos protagonizaron un enfrentamiento que dejó a los asistentes boquiabiertos. La chispa que encendió más esta rivalidad fue el comentario de Katia Palma en 'EEG', quien ha insinuado que Maicelo podría unirse al programa para enfrentar a Zegarra. Las redes sociales han estallado ante esta noticia, generando especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el futuro cercano.

Katia Palma, conocida por su estilo divertido y provocador, hizo su declaración durante una emisión reciente de 'EEG'. Sus palabras dejaron entrever que la rivalidad entre Maicelo y Zegarra no solo podría continuar, sino que podría intensificarse con la llegada del primero al programa. La invitación quedó formalmente hecha, y los fans están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta situación en los próximos días.

Katia Palma revela que Jonathan Maicelo podría ingresar a EEG

Durante su participación en 'EEG', Katia Palma sorprendió a todos al pedir la inclusión de Jonathan Maicelo en su equipo. "Quisiera a Jonathan Maicelo para el equipo de los guerreros. ¿Estás nervioso? Quiero pedirle al tribunal formalmente que la próxima semana, a más tardar, traigan, por favor, a Jonathan Maicelo", manifestó Palma. La provocación hacia Zegarra fue evidente, y este respondió con ironía, afirmando que Maicelo no vendría porque él estaba presente. "Que venga entonces, que venga. Yo le espero, yo le espero", respondió 'Pantera' con firmeza.

La tensión entre ambos boxeadores es palpable y ha sido cultivada por años de rivalidad. Esta reciente declaración de Palma no solo añade leña al fuego, sino que también plantea la posibilidad de un enfrentamiento formal entre los dos deportistas en el escenario de 'EEG', lo que promete elevar el rating del programa.

'Pantera' Zegarra se pronuncia tras pelea con Maicelo en Celebrity Combat

El evento Celebrity Combat fue el escenario del enfrentamiento más esperado entre Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra. Durante el evento, Zegarra actuaba como comentarista cuando se produjo un intercambio de palabras entre ambos boxeadores. Tras los comentarios sarcásticos de Zegarra, Maicelo, visiblemente molesto, se acercó para confrontarlo. Esto llevó a un altercado que rápidamente se salió de control.

'Pantera' Zegarra y Jonathan Maicelo se fueron a los golpes en el Celebrity Combat. Foto: composición LR/Youtube

"Un pata que no sabe pensar, no tiene raciocinio", declaró Zegarra sobre Maicelo después del evento. Sus palabras reflejan el profundo desacuerdo que existe entre ambos y la frustración que siente por la forma en que Maicelo manejó la situación. Zegarra, quien ha tenido una carrera prometedora en el boxeo, enfatizó que las acciones de Maicelo durante el evento no fueron dignas de un profesional, sugiriendo que si desea enfrentarlo, debe hacerlo de una manera más adecuada y no con provocaciones en público.

Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra vivieron tenso momento en Celebrity Combat

El esperado evento Celebrity Combat reunió a diversas personalidades del mundo del streaming y del espectáculo, pero el enfrentamiento entre Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra acaparó toda la atención. Mientras Maicelo estaba a punto de entrar al ring como parte del equipo de 'Cholosoy', el youtuber Johnny Zare, Zegarra lanzó comentarios sarcásticos que desencadenaron la ira de Maicelo.

Este último se acercó a la mesa de comentarios y, tras un intercambio de palabras, la situación se tornó violenta. "Estaba comentando las peleas y el señor aparece en el evento y me quería avanzar por detrás. Me bajé y me le fui encima", explicó Zegarra sobre el incidente. El ambiente se tornó caótico, con ambos boxeadores intercambiando golpes antes de ser separados por el personal de seguridad y los asistentes.

La situación dejó a los presentes en estado de shock y generó controversia en las redes sociales. El incidente no solo revive la enemistad entre Maicelo y Zegarra, sino que también plantea la posibilidad de un enfrentamiento más formal y organizado en el futuro, lo que sin duda capturará la atención de la audiencia.