Samantha Batallanos, conocida por su participación en 'El reventonazo de la Chola', protagonizó varios episodios mediáticos este 2024. Uno de los temas que llamó la atención fue sobre su relación con el boxeador Jonathan Maicelo, quien fue condenado a prisión suspendida por agresión física y psicológica hacia la modelo. A pesar del fallo judicial, la modelo confesó que, tras retomar contacto con el boxeador en el pasado, su entorno cercano, incluyendo su familia, se vio afectado.

En una reciente entrevista para La República, Batallanos admitió que perdonar a Maicelo le costó amistades importantes y tensó su relación con su propia familia. Sin embargo, la modelo asegura que, aunque recibió duras críticas, sigue firme en su decisión de seguir adelante y centrarse en sus proyectos personales, como su participación en desfiles y la próxima inauguración de su marca de lencería.

Samantha Batallanos admite haber perdido amistades tras perdonar a Maicelo

Samantha Batallanos ha enfrentado una serie de controversias debido a su relación con Jonathan Maicelo. Tras el polémico episodio de agresión que involucró al boxeador, la modelo reveló que perdonar a su expareja y retomar el contacto, aunque fuera brevemente, le costó la confianza de amigos cercanos. “Perdí amigos, hasta mi familia se molestó conmigo”, afirmó el último lunes 21 de octubre, durante el 'Rústica Fashion Show'.

A pesar de las críticas, la modelo asegura que ha aprendido de sus errores y que se encuentra en un mejor momento personal y profesional. “He cometido errores, pero estoy curada de todo”, señaló Batallanos, quien ha recibido también el apoyo de sus seguidores y el respaldo de algunos medios, mientras continúa trabajando en su carrera.

Como se recuerda, la modelo había mencionado en el programa 'América Hoy' que había decidido perdonar al boxeador y que ambos estaban acudiendo a terapia psicológica. "Lo perdoné hace tiempo. Aunque no hemos oficializado nada porque todavía hay cosas por resolver, seguimos viéndonos. Soy humana y cometo errores", afirmó. Sin embargo, poco después fue vista saliendo con otro hombre, lo que la llevó a confirmar el fin de su relación con Maicelo.

Samantha Batallanos desfiló en pasarela al estilo del Victoria’s Secret

En una velada llena de encanto, belleza y elegancia, se llevó a cabo con gran éxito el 'Rústica Fashion Show', un desfile de moda que contó con la participación de modelos tanto nacionales como internacionales, entre las que destacaron Samantha Batallanos, quien afirmó que está cumpliendo sus sueños paso a paso y que tiene múltiples proyectos en mente.



“Me siento feliz y orgullosa por lo presentado, y de las bellezas que me acompañan. Siempre he soñado con el Victoria´s Secret Fashion Show y Mauricio (Diez Canseco) me ha dado la oportunidad de realizarlo, lo admiro mucho porque es una persona que siempre cumple lo que dice y estoy aprendiendo mucho. Estoy feliz por la oportunidad y se vienen más proyectos por realizar”, expresó Samantha Batallanos.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Samantha Batallanos cumple su sueño al desfilar en pasarela, al estilo del Victoria’s Secret. Foto: difusión

En tanto, Diez Canseco elogió a Samantha por la iniciativa. "Quiero felicitar a todas las modelos por el magnífico espectáculo que nos ofrecieron, y quiero destacar que este es un proyecto impulsado por Samantha, quien me expresó su deseo de realizar un desfile al estilo de Victoria's Secret y que próximamente lanzará su propia línea de lencería. Por esta razón, ya la he contratado para todo el 2025", dijo el empresario. Cabe indicar que el evento tendrá una segunda edición el próximo 31 de octubre, en el marco de la inauguración del hotel Rústica en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba.

Magaly Medina critica duramente a Samantha Batallanos tras su debut como vedette

En su programa, Magaly Medina presentó un informe en el que habló sobre el debut de Samantha Batallanos como vedette en el conocido restaurante Rústica, propiedad de Mauricio Diez Canseco. Acompañada por Dorita Orbegoso, Batallanos intentó lucir su lado más artístico con una presentación de baile y animación, aunque, según Medina, los resultados no fueron los mejores.

La conductora de TV señaló que la modelo tuvo dificultades para seguir la coreografía y que su inexperiencia en este tipo de espectáculos fue evidente. “No baila nada, por eso la ponen al fondo, debería tomar algunas clases, qué vergüenza”, dijo Medina en tono irónico, resaltando que la actuación de Batallanos carecía de energía y preparación. También subrayó la importancia de contar con una buena formación para desempeñarse en este tipo de roles en el mundo del entretenimiento.

Lejos de sentirse afectada por los comentarios, Samantha Batallanos respondió en una entrevista, afirmando que ser vedette no la hace sentir inferior a nadie y que valora cada trabajo. Además, expresó su compromiso por seguir mejorando en sus futuras presentaciones. “Llevo una vedette dentro”, declaró con seguridad, mostrando que ve esta nueva faceta como una oportunidad para seguir creciendo en su carrera profesional.