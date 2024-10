Rafael Fernández ROMPE su silencio y niega infelidad a Karla Tarazona: "Una falta de respeto"

El empresario Rafael Fernández, conocido popularmente como 'El rey de los huevos', ha vuelto a ser protagonista de las portadas tras las recientes declaraciones del entrenador 'La Mackyna'. Durante una entrevista, el amigo de Christian Domínguez insinuó que Vanessa Pumarica, amiga de la cantante Pamela Franco, podría haber tenido una relación con el empresario mientras él estaba casado con la presentadora Karla Tarazona.

Rafael Fernández niega infidelidad a Karla Tarazona

En una entrevista exclusiva con El Popular, Rafael Fernández desmintió las acusaciones de infidelidad. Afirmó rotundamente que nunca engañó a su expareja, Karla Tarazona, y subrayó que ni siquiera conoce a Vanessa Pumarica. "Me acabo de enterar de que la señora Vanessa, a quien no conozco, tenía algo conmigo. Qué pena me da que hablen así de una mujer, sea quien sea", declaró el empresario.

Fernández también mencionó que el estudio de abogados que lo representa evaluará la posibilidad de tomar acciones legales en contra de los rumores que circulan. Sin embargo, hizo hincapié en que considera que Vanessa Pumarica debería ser quien actúe legalmente, ya que las afirmaciones que se han hecho pueden perjudicar su honor. "Espero que la señora Vanessa haga el descargo y creo que debe tomar acciones legales, ya que están en contra del honor de su persona", afirmó.

El empresario resaltó la importancia de la veracidad en las afirmaciones que se hacen en los medios de comunicación. "Espero que tengan alguna prueba de lo que hablan, aunque de mi persona 100% no existe nada. En el hipotético caso que hubiera habido algún tipo de infidelidad, eso lo habrían dicho desde el primer día que me separé, no esperar más de 2 años para decir algo como esto solo para tapar otra cosa", comentó.

'Amor y Fuego' afirmó que Rafael Fernández le fue infiel a Karla Tarazona con amiga de Pamela Franco

En el transcurso del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre hicieron referencia a una advertencia pública que Christian Domínguez había emitido anteriormente. "¿Recuerdan cuando Christian Domínguez dijo ‘huevero, ten cuidado’?", mencionó 'Peluchí'. De acuerdo con la información revelada por 'Amor y Fuego', Vanessa Pumarica supuestamente habría estado relacionada con el 'huevero' durante el tiempo en que él aún estaba con Karla Tarazona.

"Resulta que la Pumarica habría estado beneficiando al Huevero... pero desde la época en la que estaba con Karla Tarazona", afirmaron los conductores del programa, citando a una persona de la producción que les habría brindado esta información.

¿Qué dijo 'La Makyna', amigo de Christian Domínguez?

Uno de los amigos más cercanos de Christian Domínguez, conocido como 'La Mackyna', participó en el programa para defender al cantante y manifestar su descontento con los calificativos negativos que Vanessa Pumarica usó en su contra. Durante una llamada telefónica en vivo en 'Amor y Fuego', el entrenador destacó que Domínguez es un hombre trabajador y un buen padre, considerando inapropiado que se le critique de esa manera.

Al ser cuestionado sobre si 'Rafa', mencionado en su reciente publicación en Instagram, hacía referencia a Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, 'La Mackyna' optó por no confirmarlo directamente, pero sugirió que las insinuaciones eran evidentes: "A buen entendedor, pocas palabras", afirmó.

