Christian Domínguez no se quedó callado ante las duras acusaciones de Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, quien lo critico de haberse aprovechado de la cantante de cumbia. El cumbiambero y líder de la Gran Orquesta Internacional se defendió con firmeza y aseguró que no permitirá que se manche su nombre con señalamientos sin fundamento.

En el reciente programa 'Magaly TV La Firme', Christian Domínguez abordó la polémica que surgió tras un mensaje de Vanessa Pumarica en redes sociales, el cual muchos interpretaron como un ataque directo al artista. La amiga de Pamela Franco lo acusó de haber “robado” a la cantante de cumbia durante su relación. Ante estas acusaciones, la exprajea de Karla Tarazona se mostró indignado y aseguró que "no guarda secretos", refiriéndose a lo que podría decir sobre Pumarica.

¿Qué le dijo Christian Domínguez a la amiga de Pamela Franco?

Las declaraciones de Christian Domínguez fueron contundentes. El cumbiambero afirmó que no tolerará que se le tache de “vividor”, “ratero” o cualquier otra descalificación. "A mí me puedes decir lo que te dé la gana, pero vividor, o manipulador, o ratero, o estafador, nadie lo puede decir", expresó durante la entrevista, desmintiendo tajantemente las acusaciones que se hicieron en su contra. "Que no se meta entre nosotros, en nuestras vidas, o si no voy a tener que responder directamente las cosas", agregó.

El cantante de cumbia también dejó claro que no tiene una relación de amistad con Vanessa Pumarica, lo cual, según él, le otorga la libertad de no guardar secretos sobre su vida personal. “Ella no es mi amiga y no tengo que guardarle ningún secreto”, afirmó. La reacción del cantante subrayó su rechazo a los señalamientos y su intención de proteger su reputación. Además, lanzó una advertencia directa a Pumarica, señalando que, si las acusaciones persisten, él tomará medidas más drásticas.

¿Por qué Christian Domínguez se molestó con la amiga de Pamela Franco?

El origen del conflicto se dio cuando Vanessa Pumarica, en sus redes sociales, acusó a Christian Domínguez de ser un "vividor" y de haber “robado” a su amiga Pamela Franco. Al ser consultada por una reportera de 'Magaly TV La Firme', no negó que el mensaje estuviera dirigido a Domínguez, comentando de forma críptica: "A buen entendedor, pocas palabras".

“Solo te digo que a buen entendedor, pocas palabras. Me encantaría decirte todo lo que sé, no sabes cómo me estoy mordiendo la lengua, hasta cólicos tengo”, afirmó la amiga de Pamela Franco. Además, durante una entrevista en Radio Panamericana, criticó la forma en que los medios manejan la información sobre su vida financiera, destacando el peligro de divulgar datos privados en un contexto de creciente inseguridad en el país.

¿Christian Domínguez le compro un departamento a Pamela Franco?

La controversia surgió a partir de la compra de un departamento a nombre de Christian Domínguez, en donde se mudaría Karla Tarazona con sus hijos. En una entrevista reciente, el cantante explicó que la propiedad está registrada a su nombre por razones de seguridad bancaria y para facilitar el préstamo hipotecario, ya que su perfil financiero le permitió acceder a un crédito más alto. "El año pasado salió mi divorcio, así que podía ayudarla sin problemas", explicó el cumbiambero.

El cantante también aclaró que el acuerdo para registrar la propiedad a su nombre fue consensuado con Tarazona, con quien mantiene una relación cordial por el bienestar de su hijo en común. "No tengo por qué estar contando los temas privados que tengo con ella, ni los contratos que hemos firmado para asegurar su departamento", señaló Domínguez, dejando claro que la transacción fue transparente y orientada a garantizar la estabilidad de Tarazona y su hijo.

La principal razón por la que la propiedad está a nombre de Domínguez se debe a las facilidades bancarias, ya que Tarazona no podría haber accedido a un crédito de mayor monto por sí sola. “Si puedo ser evaluado para que tenga algo más grande, perfecto. No hay problema”, mencionó Domínguez, destacando que su decisión fue tomada con el objetivo de asegurar un mejor futuro para su hijo. Añadió que existen acuerdos notariales entre ambos para proteger los derechos de la propiedad, demostrando que no se trata de un acto de protagonismo, sino de una medida práctica para garantizar la estabilidad de la familia.