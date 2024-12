¿Este Congreso tiene solvencia para reformar el Código Penal?

DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE

Exministro de Justicia

“No está legitimado moral ni jurídicamente para hacerlo”

El Congreso oficialmente tiene facultades de aprobar leyes. Sin embargo, este Congreso, que es parte de un convenio corrupto con el gobierno, viene afectando severamente el Estado de derecho para propugnar la impunidad frente a investigaciones sobre graves crímenes y viene dando reiteradas medidas para debilitar o afectar la independencia de la justicia.

No puede haber un Código Civil o Penal que funcione adecuadamente si la justicia no es independiente, y el Congreso ha querido traerse abajo a la JNJ, ha querido cambiar los tiempos de vigencia del JNE. De manera que, si bien puede aprobar un código, este Congreso no está legitimado moral ni jurídicamente para aprobar nada de las repercusiones de un Código Penal, que es un tema tremendamente complejo.

Hay duda de que de ahí puede salir un Código Penal que realmente regule conductas que infrinjan la legalidad, cuando en el Congreso se ha infringido y varios de sus integrantes lo han hecho reiteradamente con impunidad. Por favor, que pasen a otra cosa y dejen el Código Penal en manos de un próximo Congreso que puede ser más solvente.

ANTONIO MALDONADO PAREDES

Exprocurador anticorrupción

“Van a convertir el Código Penal en su instrumento”

La ciudadanía percibe una práctica congresal dirigida a vulnerar el Estado de derecho y que no hay una sola ley en ámbitos esenciales de la jurídica que no ha sufrido una vulneración al principio del imperio de la ley. Los cambios a las leyes de crimen organizado, de detención preliminar, colaboración eficaz y otros lo demuestran. Lo de la experiencia lo querrán justificar contratando especialistas en Derecho Penal. Siempre hay gente que se presta para todo.

La reforma del Código Penal tiene que ser hecha desde un espíritu de fortalecimiento del Estado de derecho. Y si tenemos un Congreso que se ha atrevido a vulnerar un principio universal como es la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, no podemos sino desconfiar de una comisión creada por un Congreso integrado por personas de baja calidad moral, muchas vinculadas a organizaciones criminales. Creo que lo poco que se ha avanzado en desaparición forzada, en violaciones a derechos humanos van a desaparecer, las penas van a ser disminuidas al máximo. Pienso que van a convertir el nuevo Código Penal en un instrumento de sus fechorías y de sus delitos.

RONALD GAMARRA HERRERA

Exprocurador anticorrupción

“No responderá a lo que necesita el pueblo y el Estado”

El Congreso está en afán de controlar las instituciones de administración de justicia, de adecuar los códigos de acuerdo a su conveniencia gansteril y de protección a la criminalidad organizada. En realidad, no se trata de que tengan el conocimiento necesario ni que tiendan a la búsqueda de un Código Penal que responda a un mejor combate a la delincuencia, sino que es simplemente un afán de protección; quieren modificarlo para protegerse frente a la acción del Ministerio Público y del Poder Judicial que eventualmente puedan comprenderlos como autor y cómplice de graves delitos.

Yo no le creo nada a este Congreso, puede formar una comisión en la que formalmente reciba información del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la academia, etc., pero estoy convencido de que el producto final será uno que no responda a las necesidades de la población para hacer frente a la delincuencia que sufre ni a la necesidad del Estado para tener un código con el cual combatir a la delincuencia. Lo que buscan es tener un Código Penal a su conveniencia y para protegerse frente a la acción de los órganos de administración de justicia.

WALTER ALBÁN PERALTA

Ex defensor del Pueblo

“El que vayan a consultar, no garantiza nada”

El que vayan a consultar aquí o allá no garantiza nada. El Congreso y este Gobierno llaman a quien quieren llamar, escuchan a quien quieren escuchar y por ultimo hacen lo que les parece mejor. Y eso no tiene nada que ver con opiniones técnicas, sino con quienes pueden incidir de mejor forma para que ellos aprueben normas que los favorezcan. Entonces, es inaceptable que este Congreso deslegitimado pretenda llevar adelante una reforma de esa envergadura. Hay una retahíla de decisiones: la reducción al mínimo de la colaboración eficaz, la cuestión contra el crimen organizado, las medidas para que prescriba más rápido la persecución de delitos. Todo esto nos lleva a pensar para quién está trabajando este Congreso y ciertamente no es para la ciudadanía. Bajo estas circunstancias, creo que hay que rechazar toda iniciativa para modificar una norma tan importante como el Código Penal. Lo poco que había para luchar contra la criminalidad, este Congreso se ha encargado de desmontarlo. El tiempo que les queda para hacerlo también es elemento de alarma. Es evidente que antes de irse quieren terminar de limpiar el terreno para quedar impunes y proteger a quienes quieren que queden impunes.

MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ

Expresidenta del TC

“Preocupa el liderazgo de la comisión”

Es necesario elaborar un Código Penal, porque lo que se ha venido haciendo en los últimos años son parches, como aumentar penas, cambiar tipicidad de delitos; entonces, mi respuesta es que sí es necesario porque se requiere una respuesta orgánica a la criminalidad. Lo malo es quien lo plantea, el Ejecutivo, que lo que menos tiene es legitimidad para ir a esas reformas, por más que sea multipartidaria. Y la ilegitimidad no solo es dada por las encuestas, sino por designar personas ineficientes en la lucha contra la criminalidad. Cómo la ineficiencia va a pretender liderar reformas penales que son necesarias. El Congreso y el Ejecutivo están en la misma situación. Además, el tema no pasa solo por la normatividad, pasa por una parte funcional en la que intervenga la inteligencia y se privilegie la experiencia de los mandos policiales. Preocupa el liderazgo de esta comisión.