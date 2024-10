El exchico reality Jota Benz atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida profesional tras haber sufrido el hackeo de su cuenta personal de Instagram, una herramienta clave para su trabajo como influencer. Este incidente ha generado un gran impacto en su actividad en redes sociales, afectando su relación con sus seguidores y las marcas con las que colaboraba. En medio de la frustración por la pérdida de su perfil y el número de seguidores que había acumulado a lo largo de los años, diversas figuras del mundo del espectáculo han mostrado su apoyo y solidaridad. Entre ellas destaca María Pía Copello.

¿Qué mensaje le envió Maria Pía Copello a Jota Benz?

María Pía Copello, quien actualmente conduce el programa 'Mande quien mande', utilizó sus propias redes sociales para enviarle un mensaje de aliento a Jota Benz. A través de su cuenta de Instagram, la reconocida presentadora y exanimadora infantil mostró su apoyo público al influencer, a la vez que lo animó a no rendirse y a seguir adelante, a pesar de las dificultades que enfrenta tras el hackeo.

El incidente, que dejó a Jota Benz sin acceso a su cuenta original, lo obligó a crear un nuevo perfil, con la esperanza de recuperar el apoyo de sus seguidores y restablecer las colaboraciones con importantes marcas con las que trabajaba. Maria Pía Copello, quien ha alcanzado gran popularidad en plataformas digitales gracias a su contenido variado y a su influencia en el ámbito publicitario, fue una de las primeras figuras del entretenimiento en expresarle su respaldo.

A través de un mensaje motivador, María Pía Copello le recordó a Jota Benz que aunque comenzar de nuevo en redes sociales puede ser un desafío, confía plenamente en que podrá recuperar su espacio en el mundo digital. "Vamos Jota. Empezar de nuevo es difícil, pero sé que lo vas a lograr", escribió la presentadora de América Televisión.

Jota Benz hace impactante confesión y pide ayuda

Jota Benz informó que su cuenta de Instagram, una herramienta crucial para su carrera y conexión con sus seguidores, fue eliminada. Esta cuenta, que había construido con esfuerzo desde que ingresó al mundo del entretenimiento en 2017, ya no está activa. "Siempre pensamos 'eso no me va a pasar' y me pasó, me hackearon la cuenta de Instagram. No quiero entrar en detalles, pero no se imaginan lo frustrado que he estado estos últimos cinco o seis días", confesó Jota, visiblemente afectado.

Ante esta situación, utilizó la cuenta de su hermano, Gino Assereto, para dirigirse a sus seguidores y pedirles que lo apoyen en su nueva cuenta de Instagram, JotaBenz09, y que difundan la noticia. "Hago este video para contarles que la otra cuenta ya no existe, hasta me duele decirlo. (…) Les agradecería de corazón si pudieran compartir esto lo más posible y seguir la nueva JotaBenz09. Volveremos más fuertes, seremos más grandes, y gracias por el apoyo, familia", expresó con tristeza.

Fotos de Angie Arizaga y Jota Benz desaparecen de redes sociales

Una característica que ha llamado la atención es la falta de fotos de su relación con Angie Arizaga en su nueva cuenta. Durante más de tres años juntos, la pareja compartió momentos significativos, como viajes, cenas románticas y la llegada de su primer hijo, Matteo Alessandro. Estas memorias, que Jota había publicado anteriormente en su cuenta hackeada, no están disponibles en su nueva plataforma, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si esto sugiere una crisis en su relación.

A pesar de la inquietud de sus seguidores, Jota Benz aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre si tiene planes de volver a compartir contenido relacionado con su pareja en su nueva cuenta. En cambio, ha decidido concentrarse en recuperar a sus seguidores y reconstruir su presencia en las redes sociales.

En la nueva cuenta de Instagram de Jota Benz no figuran fotografías con Angie Arizaga. Foto: JotaBenz09/Instagram

El emotivo apoyo de Gino Assereto a Jota Benz tras la pérdida de su cuenta de Instagram

Frente a la difícil situación, Gino Assereto recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a su hermano. "Hermano, antes que nada, quiero decirte TE AMO, y recordar que todo en la vida tiene un propósito lleno de amor", escribió el conocido 'Tiburón', destacando la relevancia de encontrar el lado positivo, incluso en los momentos más desafiantes.

Además, Gino añadió: “Aprendí a agradecer incluso las dificultades porque de ellas salen los mejores aprendizajes. Tú eres capaz de superar esta experiencia; te has comprobado miles de veces que nada te queda grande”.

Gino Assereto conmovió a usuarios en redes sociales con emotivo mensaje a su hermano Jota Benz. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/América TV

Resumen: Maria Pía Copello apoya a Jota Benz en difícil momento