La conductora María Pía Copello reapareció el 22 de octubre en su programa 'Mande quien mande ', luego de ausentarse el día anterior en medio de rumores sobre una presunta investigación por lavado de activos que involucraba a su familia. Durante la transmisión en vivo, Copello se mostró firme al rechazar las acusaciones difundidas en un "reportaje” de YouTube que mencionaba una supuesta investigación judicial en su contra. La presentadora fue enfática al desmentir los señalamientos y aclarar que ni ella ni su familia han estado vinculados a proceso legal alguno.

María Pía Copello lanza fuerte mensaje tras acusaciones de una supuesta investigación en su contra.

La influencer aprovechó su programa para dirigirse a la audiencia y desmentir todo tipo de rumores en su contra. “Han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mí. Quiero ser muy clara con ustedes, no estoy ni he estado bajo una investigación, estas acusaciones no tienen ningún fundamento”, declaró Copello ante los televidentes de 'MQM'.

Además, en su pronunciamiento, María Pía Copello reveló que su abogado ha comenzado un proceso legal para buscar la rectificación pública de las acusaciones que considera infundadas. “Estamos tomando todas las acciones, legales y pertinentes para que la verdad salga a la luz”, expresó Maria Pía, mostrando su intención de limpiar su nombre y el de su familia. La conductora, visiblemente afectada, también aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de su audiencia: “Solo agradecerles por su cariño y sus mensajes, los estoy leyendo todos”, añadió.

El escándalo surgió luego de que un contenido en YouTube señalara que Copello y su familia estaban siendo investigados por lavado de activos, lo cual desató una serie de especulaciones en redes sociales. La presentadora de 'MQM' dejó claro que no permitirá que continúen difamándola sin presentar pruebas, y reafirmó su compromiso de defender su reputación ante la justicia.

María Pía Copello publica comunicado en redes sociales

El día 21 de octubre, tras la publicación de un reportaje en redes sociales que expone una supuesta investigación policial contra su familia, María Pía Copello decidió romper su silencio y emitir un comunicado público en su programa. La conductora aseguró que las acusaciones son infundadas y buscan desacreditar su trayectoria y la de su familia. “Se ha señalado falsamente a mi familia y a mí de estar involucrados en actividades ilícitas, y quiero dejar en claro que estas afirmaciones son completamente falsas y carecen de cualquier tipo de prueba”, afirmó Copello.

María Pía también negó las acusaciones en contra de su esposo, Samuel Dyer, y lamentó el daño causado a su imágen y a la de su pareja. “Lo más difícil de esta situación es el daño no solo a mi reputación, sino también a la de mi esposo. Estas acusaciones son parte de una campaña de difamación que ha buscado manchar su buen nombre”, expresó la conductora. Copello aseguró que sus abogados ya están tomando acciones legales para que los responsables del “reportaje difamatorio” se retracten públicamente. "Mi familia y yo seguiremos enfrentando este reto con la cabeza en alto, confiados en la verdad", agregó.

