Angie Arizaga "SORPRENDE" a Jota Benz y le hace PECULIAR pedido: "¿No me amas?"

La reconocida influencer peruana Angie Arizaga y su pareja, el cantante Jota Benz, han estado en el centro de la atención mediática en los últimos días luego de la sensible pérdida que el chico reality anunció en sus redes sociales. Sumado a ello, la desaparición de fotos de la pareja en su cuenta oficial de Instagram hizo creer a los internautas que su relación había llegado a su fin. No obstante, ambos siguen mostrándose juntos y, recientemente, la modelo llamó la atención de los usuarios con un peculiar pedido a Jota.

¿Qué pasó entre Angie Arizaga y Jota Benz?

En un video publicado en sus historias de Instagram, Angie Arizaga, en tono jocoso, expresó su frustración al llegar a casa después de un largo día de trabajo y encontrar a Jota Benz dormido. En el video, la exchica reality explica que esperaba pasar tiempo con su pareja y hablar sobre cómo había transcurrido el día, pero el cantante estaba profundamente dormido.

“Acabo de llegar del trabajo y lo único que uno busca es conversar con su pareja, contarle cómo le ha ido en su día, pero aquí el señor ya está dormido”, comentó Angie en el video.

En el mismo clip, Angie Arizaga trata de despertar a Jota Benz para que le preste atención y compartan un momento juntos. La influencer lo aborda de manera cariñosa, buscando interactuar con él. “Amor, ¿me puedes dar atención? No te veo desde las 8 de la mañana. Por favor, juega conmigo... ¿No me has extrañado? Ven, amor. ¿No me amas?”, le pregunta con tono juguetón.

A pesar de estar visiblemente agotado, Jota Benz respondió a las preguntas de Angie, asegurándole que la ama, pero que estaba demasiado cansado después de haber empezado su jornada laboral muy temprano. "He ido a las 5 a la radio. Amor, si le conversas a Siri, ella también habla... si te he extrañado y sí te amo", le responde el rapero.

Fotos de Angie Arizaga y Jota Benz desaparecen de redes sociales

Un detalle que ha generado interés es la falta de fotos con Angie Arizaga en la nueva cuenta de Instagram de Jota Benz, tras ser hackeado. Durante más de tres años juntos, la pareja compartió momentos importantes, como viajes, cenas románticas y el nacimiento de su primer hijo, Matteo Alessandro. Estas imágenes, que el exguerrero había publicado en su cuenta anterior antes de ser hackeada, no aparecen en su nuevo perfil, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si esto podría ser una señal de problemas en su relación.

A pesar de la preocupación de sus seguidores, hasta el momento Jota Benz no ha emitido ninguna declaración oficial sobre si planea volver a compartir contenido relacionado con su pareja en su nueva cuenta. En su lugar, ha optado por enfocarse en recuperar a sus seguidores y reconstruir su presencia en redes sociales.

En la nueva cuenta de Instagram de Jota Benz no figuran fotografías con Angie Arizaga. Foto: JotaBenz09/Instagram

