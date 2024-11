Gino Assereto mostró una vez más su fuerte vínculo fraternal al dedicar un conmovedor mensaje de apoyo a su hermano, Jota Benz, quien atraviesa un difícil momento tras la pérdida definitiva de su cuenta de Instagram. La red social, clave en su carrera como influencer y cantante, fue hackeada recientemente, lo que lo obligó a empezar desde cero. El mensaje del modelo ha sido ampliamente compartido en redes, tocando el corazón de miles de usuarios.

El mensaje de Assereto llega en un momento crítico para Benz, quien expresó su frustración y tristeza tras haber trabajado arduamente en su cuenta, que representaba tanto una herramienta profesional como una vía de conexión directa con sus seguidores. La pérdida impactó su relación con los fans y sus colaboraciones con marcas, afectando su presencia digital y sus ingresos.

El emotivo apoyo de Gino Assereto a Jota Benz tras la pérdida de su cuenta de Instagram

Ante la difícil situación, Gino Assereto utilizó sus redes sociales para publicar un sentido mensaje destinado a su hermano. “Hermano, primero que nada decirte TE AMO y que todo en la vida tiene un propósito amoroso”, escribió el popular 'Tiburón', resaltando la importancia de ver el lado positivo incluso en los momentos más complicados.

Además, Gino añadió: “Aprendí a agradecer incluso las dificultades porque de ellas salen los mejores aprendizajes. Tú eres capaz de superar esta experiencia; te has comprobado miles de veces que nada te queda grande”.

El post de Gino Assereto se extendió también a los seguidores de Jota Benz, a quienes pidió su apoyo para seguir la nueva cuenta de su hermano, JotaBenz09. “A quienes leen este post, agradecerles el amor que le regalan a diario a mi hermano y la empatía que están sintiendo en este momento hacia él”, concluyó el exchico reality, mostrando su gratitud hacia quienes se solidarizaron con la situación de Benz.

Mensaje de Gino Assereto para Jota Benz.

Usuarios en redes reaccionan al sensible mensaje de Gino Assereto

El mensaje de Gino Assereto no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales, quienes respondieron con muestras de cariño y apoyo tanto para él como para Jota Benz. “Felicidades por su amor tan bonito como hermanos y familia”, “Lindas palabras Gino Assereto, siempre apoyando a tu hermano”, y “Eso es amor de hermanos”, fueron algunas de las respuestas al post, evidenciando la fuerza del lazo entre los hermanos Assereto y Benz.

La pérdida de la cuenta de Instagram de Jota Benz también generó un impacto emocional entre los seguidores, quienes lo animaron a seguir adelante. Los fans destacaron la resiliencia del cantante y la cercanía de su familia en momentos difíciles, y muchos ya han comenzado a seguir la nueva cuenta de JotaBenz09, mostrando así su apoyo activo.

Usuarios en redes aplaudieron la hermandad entre Gino Assereto y Jota Benz.

¿Qué pasó con las redes sociales de Jota Benz?

El exchico reality y cantante Jota Benz perdió recientemente el acceso a su cuenta de Instagram, una plataforma esencial para su carrera. La pareja de Angie Arizaga reveló que, después de una prolongada lucha por recuperar la cuenta, finalmente no pudo lograrlo, obligándolo a comenzar desde cero con un nuevo perfil.

En un video compartido en su nueva cuenta, Jota Benz se mostró visiblemente afectado y pidió a sus seguidores que lo apoyen en este reinicio digital. “Les hago este video para decirles que la otra cuenta no va más, hasta me duele decirlo (…) Les agradecería de todo corazón si pudieran compartir esto a más no poder y darle follow a la nueva JotaBenz09”, expresó.

La cuenta de Instagram de Jota Benz no solo era una herramienta de comunicación con sus fans, sino también una plataforma vital para sus colaboraciones con marcas, lo que podría afectar significativamente sus ingresos. Esta situación resalta la importancia de las redes sociales en la carrera de los artistas actuales, que dependen de ellas para establecer y fortalecer su marca personal.

Angie Arizaga y Jota Benz comparten sorprendente mensaje en Instagram

En medio de la situación, Jota Benz reapareció junto a su pareja, Angie Arizaga, en un video publicado en la nueva cuenta de Instagram de Jota. En el clip, la pareja parecía dar un anuncio serio, lo que generó preocupación entre sus seguidores. “Normalmente, publicamos videos de comedia, pero queremos hablar de algo serio. Esta vez es una noticia triste y es probable que se decepcionen de nosotros”, declararon al inicio del video, generando una ola de intriga.

Sin embargo, la tensión se desvaneció rápidamente cuando el mensaje se reveló como una broma. Al final del video, Benz y Arizaga no pudieron contener la risa, lo que alivió a sus seguidores, quienes dejaron comentarios como “Me ganó el chisme”, “No me lo esperaba” y “Pensé que habían terminado su relación”. La publicación fue bien recibida, evidenciando el sentido del humor y la capacidad de la pareja para generar contenido divertido, incluso en medio de circunstancias difíciles.