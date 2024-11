Magaly Medina expuso en su programa del 15 de octubre que Julián Zucchi activó su cuenta de una app de citas mientras está de viaje en Japón. Sin embargo, es conocido que el argentino mantiene una relación con la ex reportera de 'Magaly TV: la firme', Priscila Mateo. Ante ello, la 'Urraca' cuestionó esta situación fiel a su estilo. "¿No que Julián Zucchi estaba con la reportera? ¿No que ellos continuaban siendo enamorados o salientes? Entonces, ¿qué hace en Bumble? Porque uno lo hace para conocer gente... ¿en pos de qué? Yo le digo dando la razón a Yiddá. Allá las ilusas que le creen a Julián Zucchi", señaló.

El exintegrante de Parchís viajó a Japón, según indicó en sus redes sociales, por temas laborales. El informe de 'Magaly TV: la firme' aclara que una seguidora del programa que radica en el país nipón les envió la información, ya que dicha app de citas te muestra a personas que están cerca de tu rango de ubicación. "Julián Zucchi se encuentra en Japón y qué casualidad que el perfil que una urraca que está por allá nos mandó, el de Guillermo Zucchi, también figura en la tierra del sol naciente, pero si vemos las redes de Julián, él dice que está por allá en planes profesionales", empieza el reporte.

En el perfil que tendría Julián Zucchi en Bumble se ve que incluyó datos como que tiene hijos y no desea concebir más, que le gusta el vino, pero no fuma, entre otras informaciones. No obstante, lo que llamó fuertemente la atención es que especificó que está en la aplicación para tener "citas divertidas" e "intimidad sin compromiso".

Además, el programa de Magaly Medina afirmó que la cuenta sí pertenece al argentino, pese a que el nombre colocado en su perfil es Guillermo Zucchi, el primer nombre del argentino. Esto, porque cuenta con la insignia de verificación, hecho que implica que se pase por un proceso de identificación mediante una foto en tiempo real.

Magaly Medina arremete contra Julián Zucchi por abrir app de citas

Magaly Medina ironizó sobre el viaje de Julián Zucchi a Japón y señaló que fue no solo a explorar nuevas tecnologías como publicó en redes sociales. La 'Urraca' dijo entre risas que el argentino habría ido a la Tierra del sol naciente para "explorar un nuevo universo femenino". "De repente como plan de sus estudios para venir a montar una nueva obra, un nuevo espectáculo, una nueva producción. Pero ahí está (en Bumble): Guillermo Zucchi, 40 (años), la estrellita de verificado, que es una estrellita que la aplicación Bumble utiliza para que la gente no pueda hacerle un perfil falso a una persona diferente" , agregó.

En cuanto a las características que colocó en el perfil de la aplicación de citas, cuestionó que quiera "intimidad sin compromiso", ya que estaría todavía en una relación con Priscila Mateo.

"Busca intimidad sin compromiso. Yo creo que era lo mismo que buscaba también en Perú. (...) O sea, no quería compromiso con ella, pero ella ciega nunca se dio cuenta de eso. Él lo está diciendo en ese perfil de Bumble, nada de lucirse, nada de compromiso. ¿Y qué pasó? ¿Tienen una relación abierta? ¿Cada uno hace su vida? Lo cierto es que este hombre es un hombre separado que ya vivió su duelo, que tuvo un paño de lágrimas en ese proceso y ahora quiere vivir su vida de soltero y lógicamente se pone en una aplicación", sostuvo.