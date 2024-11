El argentino Cristian Zuárez reveló detalles de su tenso encuentro con Magaly Medina en los premios Martín Fierro, realizados hace unos meses en Miami, Estados Unidos. La expareja de Laura Bozzo, aseguró que fue él quien sugirió la nominación de la periodista peruana, a pesar de sus diferencias pasadas. Durante la ceremonia, se habría acercado a la conductora de 'Magaly TV, la firme' para confrontarla y le reveló su papel en la invitación al evento. Según su relato, la respuesta de la popular 'Urraca' fue de asombro, mientras que Alfredo Zambrano, esposo de la figura de ATV, quedó impactado por la situación.

En una entrevista con el diario Trome, Zuárez compartió que no solo se encargó de nominar a Medina, sino que también coordinó con el productor Ney Guerrero, quien facilitó las conexiones necesarias para que la presentadora de la televisión peruana pudiera asistir a la gala. A pesar de su papel clave en la participación de la controvertida figura del espectáculo, el argentino expresó que no recibió agradecimiento alguno por parte de la periodista.

¿Qué pasó entre Cristian Zuárez y Magaly Medina en los Martín Fierro?

Cristian Zuárez relató que fue el responsable de proponer a Magaly Medina para la premiación de los Martín Fierro en Miami. Según explicó, logró el contacto con Ney Guerrero, cercano a la periodista, para coordinar los detalles de su asistencia al evento. Durante la premiación, el argentino decidió encarar a Medina y le dijo directamente: “A pesar de todo lo que dijiste de mí, no hay rencor y hoy estás aquí gracias a que yo fui el intermediario”.

"Aquí lo que queda es afrontar la verdad y la verdad es una a pesar de que Magaly no quiere reconocer que fui el causante de que venga a Estados Unidos a los premios Martín Fierro”, agregó Zuárez.

El relato del productor argentino señala que la reacción de Magaly Medina fue de sorpresa, y aseguró que su esposo, Alfredo Zambrano, quedó impactado. Zuárez mencionó que, aunque esperaba algún tipo de reconocimiento, ni Medina ni Zambrano le agradecieron por sus gestiones.

"Para mí era un reto traer a Magaly (a Miami), tenerla sentada en primera fila, acercarme y decirle: 'Magaly quiero que sepas que a pesar de toda la mier... que dijiste de mí no hay rencor y hoy estás sentada aquí gracias a que fui el intermediario'. En ese momento su cara se transformó y su marido se puso blanco, y ni gracias me dijo, es una malagradecida", acotó.

Magaly Medina confronta a Laura Bozzo

Por su parte, Magaly Medina aprovechó la edición del lunes 14 de octubre de su programa para responder públicamente a Laura Bozzo, quien recientemente insinuó que la conductora peruana había recibido apoyo financiero de Andrés Hurtado para asistir a los premios Martín Fierro. La periodista negó cualquier tipo de relación con Chibolín y afirmó que los gastos de viaje fueron cubiertos completamente por ATV, su cadena de televisión.

Medina se mostró categórica al declarar: “¿Dónde está la plata de ‘Chibolín’? Yo no pagué ni un centavo de mi bolsillo, todo está claro y registrado”. Estas afirmaciones surgieron luego de que se especulara que existía un vínculo entre Medina y Hurtado, especialmente después de que la periodista evitara comentar sobre la situación legal de este último.

"Ella, precisamente, puede ser tan ligera de lengua, y atreverse a poner como el gran informador al hombre vividor más famoso de este país como lo fue Cristian Suárez, su expareja", indicó Magaly Medina, visiblemente molesta.

"Ahora, Laurita Bozzo, viene acá a ser de chismosa barata y echar a correr rumores, pero ¡por favor Laura! Si vamos a hablar, de echar a correr rumores, acá podríamos traer toneladas de rumores, no solo sobre mí, sino sobre mucha gente, pero esa no es la manera de hacer periodismo de espectáculos. Cuando se habla, se habla con pruebas a la mano. ¿Cómo me van a venir a decir a mí que Cristian Suárez dijo? ¿Quién es Cristian Suárez? Un pobre fracasado que solo vivió a expensas tuyas, Laura Bozzo", sentenció Magaly Medina.

Resumen: Cristian Zuárez revela tenso momento con Magaly Medina y Alfredo Zambrano en los Martín Fierro