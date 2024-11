Magaly Medina no dejó pasar las recientes declaraciones de Cristian Zuárez, quien afirmó que ella asistió a los premios Martín Fierro gracias a su intervención. La conductora peruana, fiel a su estilo, respondió contundentemente en su programa 'Magaly TV, la firme', desmintiendo sus palabras y dejando en claro que su presencia en el evento fue mérito propio.

Durante su respuesta, Medina relató un breve encuentro con Zuárez en la premiación, asegurando que el argentino se mostró "sobón" y hasta le presentó a su esposa. La periodista también reveló que, tras confrontarlo luego de sus declaraciones, el argentino arremetió con insultos hacia sus reporteros, demostrando, según ella, su falta de argumentos para sostener sus acusaciones.

Magaly Medina le responde fuerte a Cristian Zuárez

En el marco de sus declaraciones, Cristian Zuárez mencionó que la reconocida conductora de la farándula peruana, Magaly Medina, habría logrado asistir a los premios Martín Fierro debido a su influencia en la organización del evento. En su respuesta, la 'Urraca' calificó de "fanfarrón" al argentino y se mostró sorprendida ante la afirmación, reiterando que su presencia en la premiación fue por mérito propio y no por alguna intervención de Zuárez.

"Dice muchas mentiras porque es un fanfarrón, toda la vida lo ha sido", mencionó Medina en su programa, refiriéndose directamente a Zuárez y desestimando cualquier afirmación de que su participación en el evento fuera resultado de su intervención. Además, Magaly dejó claro que, aunque se encontró con Zuárez en la fiesta, su interacción fue mínima y cordial. La conductora mencionó que el argentino se acercó a presentarle a su esposa, y que en ningún momento fue agresivo o insultante.

"Hay gente que le cree, y bueno, yo no me voy a poner a su nivel. Yo recuerdo que lo encontré en la fiesta de los Martín Fierro, pero no le di mucha importancia porque me presentó a su esposa. Fue muy amable conmigo, sobón como siempre ha sido. Ese día que yo estaba en la fila con mi esposo, se acercó a presentarme a su esposa. En ningún momento escuché que me dijera algo fuera de lugar”, indicó Magaly Medina

Magaly Medina expone insultos de Cristian Zuárez a sus periodistas

Para obtener más claridad sobre la situación, los periodistas de 'Magaly TV, la firme' buscaron obtener la versión de Zuárez, a lo que recibieron insultos de su parte. Este comportamiento fue catalogado por Medina como una señal de que el argentino no cuenta con argumentos sólidos para respaldar sus acusaciones. La periodista mencionó que el argentino recurrió a las ofensas en lugar de responder con fundamentos, lo cual interpretó como un reflejo de su falta de profesionalismo y credibilidad.

"Es un tipo que no ha conseguido nada por sí mismo", comentó Medina, criticando la falta de logros individuales de Zuárez y sugiriendo que su relevancia mediática ha sido sostenida, en gran medida, por su relación con la conductora Laura Bozzo en el pasado. Medina resaltó que no le sorprende la reacción del argentino, ya que en el pasado ha demostrado comportamientos similares.

Magaly Medina confronta a Cristian Zuárez y le dice que no le debe nada

Uno de los puntos más enfáticos de su respuesta fue cuando Medina reiteró que no le debe nada a Zuárez, cuestionando la supuesta influencia que él alega tener en la premiación de los Martín Fierro. La conductora mencionó que, en su caso, fue invitada directamente por los organizadores del evento, quienes le extendieron la invitación sin intermediarios.

"A ti no te debo nada", declaró Medina, refiriéndose directamente a Zuárez. La presentadora cuestionó sus afirmaciones sobre su poder en el evento, ya que, de ser cierto, él mismo habría recibido un premio. Medina se mostró tajante al afirmar que el argentino no tiene el poder que alega y que, de hecho, su participación en el evento se limitó a labores publicitarias, como lo confirmaron los mismos organizadores de la premiación.

Cristian Zuárez respondió con todo a Magaly Medina.

Magaly Medina concluyó su respuesta enfatizando que, si Zuárez tuviera la influencia que sugiere, entonces debería haber recibido algún reconocimiento en el evento, lo cual no ocurrió. Este episodio ha dejado en claro que la conductora no está dispuesta a permitir que se cuestionen sus logros profesionales, menos aún cuando estos cuestionamientos provienen de figuras que, en su opinión, no tienen la trayectoria ni los méritos necesarios para emitir juicios de valor sobre su carrera.