Cristian Zuárez ha generado un nuevo escándalo en el mundo del entretenimiento al filtrar un supuesto audio en el que la periodista peruana Magaly Medina, conocida por su estilo controvertido, cuestiona si ganará un premio antes de confirmar su asistencia a los Martín Fierro. Este hecho ha desatado una serie de declaraciones cruzadas que también involucran a Laura Bozzo, quien afirmó que los pasajes de Medina fueron financiados por el conductor Andrés Hurtado. Sin embargo, Magaly Medina salió al frente para desmentirlo, asegurando que todo fue cubierto por la producción del evento.

El escándalo comenzó cuando Zuárez publicó en sus redes sociales una grabación donde, según él, se escucha a Medina negociando su presencia en la ceremonia de los premios Martín Fierro, preguntando por sus posibilidades de victoria. Tras esto, Laura Bozzo aseguró públicamente que Hurtado, amigo en común de todos los involucrados, había costeado los boletos aéreos de Medina y su esposo, afirmación que fue negada tajantemente por la periodista, quien incluso mostró pruebas para limpiar su nombre y esclarecer la situación.

Cristian Zuárez confronta a Magaly Medina por los Premios Martín Fierro

El argentino Cristian Zuárez rompió su silencio tras el pronunciamiento de Magaly Medina sobre su participación en los Premios Martín Fierro. Según contó la expareja de Laura Bozzo, fue él quien hizo que la 'Urraca' pueda ir a la premiación en Miami y, además, dejó entrever que se estaría 'colgando' de Milett Figueroa para hacerse conocida en Argentina.

"Él lo estaba organizando y necesitaba ayuda las dos últimas semanas porque no tenía artistas, entonces propuse a Magaly. Conseguí el teléfono de Ney Guerrero, me comuniqué con él y le dije que estaba haciendo todas las coordinaciones para que ella participe en la premiación y me dijo que se lo iba a comentar. Luego le pasé el teléfono a Diego Suárez y después él hizo las gestiones correspondientes, pero el que menciona a Magaly soy yo. No es que a Magaly la conozcan en Argentina y su trayectoria, allá saben de ella porque raja de Milett (Figueroa) y ahora por esto, porque la verdad el año pasado nadie hablaba de ella", indicó Zuárez.

Además, desmintió tajantemente a Diego Suárez, quien había señalado que fue la propia organización del certamen, quienes invitaron a Magaly Medina para la premiación de los Martín Fierro. "Mira, detrás hay una historia turbia que seguro va a salir que no te la puedo decir por qué si hablo va a quedar como que me estoy vengando de él, pues se fue debiéndome dinero, pero sigo adelante con mi vida", sentenció Cristian Zuárez.

Cristian Zuárez expone audio de Magaly Medina para asistir a los Premios Martín Fierro

En el audio compartido por Cristian Zuárez, el exproductor de televisión argentino y expareja de Laura Bozzo, se escucha a una voz que sería la de Magaly Medina preguntando: "¿Pero voy a ganar o no?", antes de decidir si asistiría a los prestigiosos premios Martín Fierro. Zuárez acompañó la publicación del audio con una imagen de Andrés Hurtado, insinuando que él también estaría involucrado en la polémica.

La difusión de este material en redes sociales causó una rápida reacción en el ámbito del entretenimiento, especialmente por las implicaciones de favoritismo y posibles tratos ocultos. Zuárez, al parecer, también sostuvo una conversación en la que se menciona que Medina pidió detalles específicos sobre su viaje, como pasajes, alimentación y hospedaje. “Acabo de hablar con Magaly. Ella está en Ecuador, pero ya escuchó tu audio... solo me está pidiendo más información, como el pasaje, alimentación, estadía… esos detalles”, señala una voz en el audio filtrado, apuntando a que las condiciones para su asistencia serían bastante específicas.

¿Quién pagó los pasajes de Magaly Medina para los Premios Martín Fierro?

Laura Bozzo, quien se encontraba en el programa ‘Amor y Fuego’, lanzó una acusación contra Magaly Medina, señalando que su fuente, Cristian Zuárez, le comentó que Andrés Hurtado fue el responsable de costear los pasajes de la periodista y su esposo para asistir a la ceremonia en Miami. Esto desató la inmediata respuesta de Medina, quien en su programa ‘Magaly TV La Firme’ emitido el 14 de octubre, mostró pruebas documentales que contradecían la versión de Bozzo.

De acuerdo con las pruebas presentadas por Medina, fue Diego Suárez, productor de los Martín Fierro, quien cubrió los casi 4 mil dólares necesarios para los pasajes, asumiendo que estos gastos serían cubiertos como parte de las invitaciones a personalidades internacionales. “La producción de los premios se encargó de financiar nuestro traslado, tal como lo hizo con otros invitados internacionales”, aseguró Medina en su defensa, desestimando cualquier vinculación de Hurtado en el pago de sus boletos.

Magaly Medina se refirió enérgicamente a Laura Bozzo, llamándola “chismosa barata” por considerar que Cristian Zuárez es una fuente confiable. Medina también arremetió contra el argentino, a quien calificó de “aprovechado”, insinuando que siempre vivió a expensas de Bozzo. La controversia, por lo tanto, sigue abierta, y cada parte involucrada sostiene su propia versión de los hechos.