El reality show argentino 'Cantando 2024' ha vuelto a ser el centro de atención mediática, esta vez debido a una acalorada discusión entre dos de sus miembros: Milett Figueroa y Mimi Alvarado. El conflicto entre ambas concursantes comenzó durante una emisión reciente del programa, cuando la modelo peruana expresó su descontento con la actuación de la novia del 'Tirri', lo que desencadenó un tenso intercambio de palabras que habría continuado tras las cámaras.

¿Qué dijo Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, sobre la pelea con la novia del 'Tirri'?

La tensa situación en el concurso de canto ha captado la atención no solo de la audiencia, sino también de los familiares de las involucradas, en particular, de la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, quien no dudó en intervenir públicamente.

Martha Valcárcel decidió intervenir en defensa de su hija y lanzó un contundente comentario que alimentó aún más la polémica. A través de Instagram, la madre de Milett Figueroa respondió a un comentario que insinuaba que la verdadera razón detrás de las críticas de Mimi hacia la intérprete peruana era la supuesta frustración de no haber logrado atraer la atención de Marcelo Tinelli, primo del 'Tirri', actual pareja de Alvarado.

Doña Martha asegura que Mimi Alvarado tenía interés en Marcelo Tinelli. Foto: Instagram

¿Qué pasó entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado?

La rivalidad entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado no es nueva. Desde el inicio de 'Cantando 2024', la concursante argentina ha minimizado el talento de la actriz peruana. El reciente altercado, sin embargo, llevó las tensiones a un nivel más alto. Durante la emisión del programa, Milett criticó abiertamente la presentación de la pareja del 'Tirri', expresando su insatisfacción con el desempeño de su compañera en el reality.

La cuenta oficial de 'Cantando 2024' en Instagram publicó un fragmento de la discusión, lo que provocó una ola de reacciones entre los fanáticos del programa. En el video, se puede observar cómo Milett Figueroa expresa su desacuerdo con la interpretación de Mimi Alvarado, lo que inmediatamente genera una respuesta defensiva por parte de la concursante argentina. La tensión entre ambas quedó evidenciada, y según fuentes cercanas, el enfrentamiento continuó detrás de cámaras, aunque posteriormente las participantes lograron resolver sus diferencias de manera momentánea.

