Los problemas en el fútbol peruano continúan. La situación financiera de los clubes nacionales es crítica debido a los retrasos en los pagos de derechos de televisión por parte de 1190 Sports. En esa línea, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (Safap), advirtió que la falta de estos ingresos podría impedir que muchos equipos obtengan la licencia necesaria para participar en la Liga 1 2025, lo que atrasaría el inicio del campeonato.

En las últimas semanas, varios clubes de primera división expresaron su preocupación por la demora en los depósitos mensuales que son vitales para su funcionamiento, al punto que enviaron una carta a la Federación Peruana de Fútbol para resolver el contrato con 1190 Sports. Este dinero es esencial para cubrir los presupuestos operativos y su ausencia podría poner en riesgo la solvencia de los equipos en la Liga 1.

Baldovino advierte que la mitad de clubes no jugarían la Liga 1 2025 por deudas de 1190 Sports

En diálogo con Radio Ovación, Baldovino señaló que, según el Departamento de Licencias de la FPF, actualmente la mitad de los equipos no podrían inscribirse en el campeonato del próximo por deudas acumuladas con diversas instituciones.

“He estado conversando en estos días con el departamento de Licencias y hasta ahora, por lo menos la mitad de equipos, no podrían recibir la licencia para participar en Liga 1 2025 porque no solo está la deuda con la Agremiación, también tiene que ver el tema de la Sunat, de la FPF, de las AFP. No podría decir exactamente quiénes están habilitados y quiénes no”, expresó.

Alianza Lima y Universitario fueron protagonistas en la Liga 1 2024. Foto: Luis Jiménez/GLR

Consecuencias de los retrasos en los pagos por parte de 1190 Sports

La falta de pagos por parte de 1190 Sports llevó a una situación insostenible para muchos cuadros. El asesor legal de la Safap explicó que la fecha límite para que los equipos presenten su estado financiero a la FPF fue postergada en varias ocasiones, lo que refleja la gravedad del problema.

“La primera fecha de cierre se estableció el 10 de diciembre. La FPF determinó que se postergue todo hasta el 18, pero en el último directorio que se realizó el 17 se dispuso ampliar el plazo hasta el 26 de diciembre. Una de las razones es porque los clubes, como es de conocimiento público, no han recibido los pagos por derechos de televisión de noviembre. Es difícil que algunos cumplan los pagos pendientes con sus jugadores si no han recibido lo de la televisión. Recién el 26, si es que no se posterga, se va a tener una lista definitiva”, detalló.

La incertidumbre persiste, ya que la esperanza de que los clubes puedan cumplir con sus obligaciones depende de que 1190 Sports realice un depósito parcial de lo adeudado. “Este 26 de diciembre les estarían abonando el 50% del mes de noviembre, si pasa eso los clubes van a poder cumplir con sus acreencias”, añadió Baldovino.

¿El inicio de la Liga 1 2025 peligraría?

El comienzo de la Liga 1 2025 está programado para el jueves 30 de enero, pero Baldovino anticipó que podría posponerse hasta febrero.

"Lo que se había acordado es que los torneos duren 10 meses, el primer mes es pretemporada, 10 de competencia y un mes de vacaciones. Pero con estos problemas económicos que tienen los clubes en este momento, ya perdimos enero. Va a tener que comenzar el torneo en febrero, es probable que el calendario ya no termine en noviembre, sino en diciembre y eso complica la pretemporada 2026″, aseveró al citado medio.