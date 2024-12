Liverpool vs Leicester EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Premier League?

¿A qué hora juegan Liverpool vs Leicester EN VIVO Y EN DIRECTO por la Premier League 2024-2025? El juego, por el Boxing Day 2024, se disputará este jueves 26 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en Anfield y será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Leicester?

En Perú, el duelo entre Liverpool vs Leicester se jugará a partir de las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 2.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs Leicester?

En Sudamérica, el encuentro entre Liverpool vs Leicester será televisado por la plataforma streaming Disney Plus. En España, el cotejo lo podrás disfrutar en Movistar+ y DAZN. En México, se podrá ver por Sky Sports.

Liverpool vs Leicester: alineaciones posibles

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Jota y Núñez.

Alisson, Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Jota y Núñez. Leicester: Ward, Okoli, Coady, Faes, Justin, Winks, Soumare, Kristiansen, Buonanotte, El Khannouss y Vardy.

Liverpool vs Leicester: historial reciente

En los 7 últimos enfrentamientos, Liverpool registra una superioridad con 5 triunfos, mientras que el Leicester solo posee una victoria.

Liverpool 3-1 Leicester | Copa de la Liga, 2023

3-1 Leicester | Copa de la Liga, 2023 Liverpool 4-0 Leicester | Partido amistoso, 2023

4-0 Leicester | Partido amistoso, 2023 Leicester 0-3 Liverpool | Premier League, 2023

| Premier League, 2023 Liverpool 2-1 Leicester | Premier League, 2022

2-1 Leicester | Premier League, 2022 Liverpool 2-0 Leicester | Premier League, 2022

2-0 Leicester | Premier League, 2022 Leicester 1-0 Liverpool | Premier League, 2021

1-0 Liverpool | Premier League, 2021 Liverpool 3-3 Leicester | Premier League, 2021.

¿Cómo ver Liverpool vs Leicester ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Liverpool vs Leicester por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.