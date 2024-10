La modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha dejado entrever un deseo profundo en su vida personal al referirse a la posibilidad de ser madre junto al famoso conductor argentino Marcelo Tinelli. La revelación se dio durante una de las recientes emisiones del programa 'Cantando 2024', donde Figueroa se desempeña como jurado y ha cautivado al público no solo con su carisma, sino también con sus declaraciones.

La conversación surgió de manera inesperada cuando los presentadores del programa la cuestionaron sobre su rol como madrastra, lo que la llevó a compartir sus pensamientos más personales. Aunque afirmó que no se trata de una decisión inmediata, Milett dejó claro que la idea de tener un hijo con Tinelli es algo que, si las circunstancias lo permiten, le encantaría vivir en un futuro. "Si Dios me da la bendición de hacerlo, me encantaría", comentó emocionada.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su deseo de ser madre con Marcelo Tinelli?

Durante la charla, Milett Figueroa no dudó en hablar con franqueza sobre su relación con Marcelo Tinelli, dejando abierta la posibilidad de formar una familia juntos. Según comentó, aunque no existe aún una conversación formal sobre el tema, la idea de ser madre no es algo que descarta. "Es un tema muy personal, no lo hemos conversado ni nada, porque estamos enfocados en otras cosas, pero claro que en algún momento si Dios me da la bendición de poder hacerlo, me encantaría. Pero todavía no hay una conversación previa", confesó.

Figueroa también compartió su afecto por el hijo de Tinelli, Lorenzo, a quien cariñosamente llama "Lolito", y con quien ha compartido tiempo en familia. La modelo afirmó que cada momento junto a ellos le ha brindado un aprendizaje significativo, especialmente sobre el valor de la unidad familiar. “Disfruto mucho de compartir en familia y aprendo mucho”, señaló, demostrando su lado más tierno y familiar.

Milett Figueroa rompió en llanto en el ‘Cantando 2024’

La participación de Milett Figueroa en 'Cantando 2024' ha estado marcada no solo por su encanto, sino también por su gran sensibilidad, la cual quedó expuesta en un reciente episodio. Al dar su opinión sobre la presentación de una pareja de participantes, la modelo no pudo contener las lágrimas. El emotivo momento se dio cuando elogió la ternura y el compañerismo que percibió en la interpretación, una experiencia que, según ella, le tocó fibras muy personales.

"A mí me conmueve la ternura y eso es algo que siempre me pasa. Algo que me conmueve es eso, el compañerismo; la entrega lo sentí hasta aquí, sé que Benito no es cantante, pero tú como compañera lo ayudaste mucho", confesó, dejando ver su faceta más vulnerable. Luego, se disculpó con el público por sus lágrimas, aclarando que su emotividad es parte de quién es. "Perdón que me ponga así, pero a mí la ternura… me pasan cosas con eso", añadió.

Martha Valcárcel revela la razón por la que Milett Figueroa rompió en llanto

Ante el emotivo momento que protagonizó Milett Figueroa en el programa, su madre, Martha Valcárcel, explicó lo que habría motivado esa reacción tan sincera de su hija. Según Valcárcel, la sensibilidad de Milett es algo natural y propio de su carácter artístico, además de que el contexto de la actuación pudo haberle recordado situaciones pasadas o seres queridos.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

"Si ves a un hombre grande que está pasando por algo especial ¿te conmueve o no?", comentó Valcárcel al referirse a la reacción de su hija. "(Fue muy emotivo verla quebrarse, debe de haber tenido mucha carga emocional, por todo lo que últimamente le vienen diciendo) Es artistas, los artistas son muy sensibles", añadió, defendiendo la autenticidad y el lado más humano de Milett.