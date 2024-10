‘Cantando 2024’, con Milett Figueroa en el jurado, decepciona en Argentina: “El rating es muy malo”

La presencia de Milett Figueroa en la mesa de jurado del ‘Cantando 2024’ generó una gran repercusión en los medios argentinos, debido a la poca experiencia de la peruana calificando a otros participantes. Sin embargo, el rating no los estaría acompañando.



¿El ‘Cantando 2024’ llegará a su fin?



El conductor argentino Ángel de Brito causó inquietud al revelar problemas en el programa ‘Cantando 2024’ de América TV. El polémico presentador señaló que el concurso no ha tenido una buena acogida, como lo esperaba Marcelo Tinelli, quien está a cargo de la producción.



“Hay algo que no cuaja y lo digo con todo el cariño que le tengo a la gente con la que trabajé mucho tiempo”, manifestó el conductor en ‘Ángel responde’, su programa de streaming. “Me parece que todo falla, me parece que es un monstruo incontrolable, ¿por qué? Por muchas cosas”, planteó posteriormente.

De Brito, quien ha cuestionado a Milett Figueroa en más de una ocasión, mencionó que hay aspectos del formato que no están funcionando, como la falta de conexión de la presentadora Florencia Peña con el programa y decisiones confusas del jurado.



“Florencia por ahora no le agarró la mano al formato, no le sale, no lo quiere hacer. El jurado está en una situación rara, usaron una regla que los participantes se votan entre sí antes de la sentencia, así de fácil es de explicarlo”, dijo De Brito.



Asimismo, Ángel de Brito expresó sus dudas sobre el futuro del certamen y su capacidad para atraer audiencia. “Yo les deseo todo lo mejor, pero el rating es muy malo. Ayer terminó 11:20 el programa, se fueron rápido porque si seguían bajaba más. No se terminó la sentencia nunca. Era dramático lo de ayer. Buscan cantantes nuevos”, concluyó.



¿Cuánto rating hace el ‘Cantando’?



El último martes 8 de octubre, Magaly Medina presentó un informe sobre la baja repercusión que ha tenido el ‘Cantando 2024’ en Argentina. Al parecer, la audiencia no ha acompañado al programa argentino.

“Un ‘Cantando’ se esperaba por lo menos que haga los seis puntos, rozando los siete. Un promedio de cinco o un cuatro y pico, y está haciendo dos o tres. Es muy poco” manifestó el periodista Mathi Vázquez para el programa ‘Magaly TV La Firme’.

El hombre también cuestionó al novio de Milett Figueroa. “Tinelli desde el rol de productor no ha hecho muchos éxitos. Si él hubiera conducido el Cantando hubiese tenido un poco más rating. Yo creo que si quieren darle la vuelta, Tinelli diciendo ‘me pongo el pantalón y salgo a revertir esta situación’”, añadió el periodista.



Magaly Medina cuestionó a Tinelli



La ‘Urraca’ sostuvo que a Marcello Tinelli le está yendo mal en el rating. “El ‘Cantando’ se hunde, se hace agua. Está en el tercer lugar de los programas de esa hora. Hay un programa que tiene 14 puntos, ellos están en 1 punto. Ya no saben qué hacer, qué método utilizar (...) Tinelli ha demostrado ser buen conductor, pero como gerente de contenidos es un fiasco”, sostuvo la presentadora peruana.



Por otro lado, Magaly Medina le recomendó a Marcelo que asuma la conducción de ‘Cantando 2024’ para salvar al programa. “Él es experto en eso, sabe cómo captar la atención de la gente. La gente lo sigue, lo ve. Y si Milett está como jurado, podrían hacer un ‘match’”, concluyó.