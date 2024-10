El pasado 14 de septiembre, Shirley Arica y Pamela López, aún esposa del mediocampista Christian Cueva, se encontraron de manera casual en una discoteca. En una reciente entrevista para 'América Espectáculos', Arica detalló cómo López se acercó a ella de manera amistosa y le ofreció disculpas por los malentendidos pasados. "Me encuentro con Pamela en la discoteca, ella se acercó, muy buena onda ¿no? Me ofreció disculpas y le dije que sí, que no había nada. Que yo nunca había tenido nada con su marido", relató Shirley Arica, aclarando que la conversación fue amigable y sin rencores.

En un tono más jocoso, Arica mencionó que bromeó con López sobre enviarle una carta notarial: "Le dije: ‘Te voy a mandar tu carta notarial, Pamela’ ¡rectifícate! se mató de la risa, son bromas ¿no?, pero me cayó súper bien, súper divertida y chévere o sea ¿por qué voy a guardarle rencor?”. Con estas declaraciones, Arica demostró una actitud conciliadora y libre de resentimientos, mostrando que prefiere dejar atrás los conflictos.

Pamela López y Shirley Arica juerguean juntos tras lío con Christian Cueva

Durante la entrevista, Shirley Arica también fue consultada sobre el presunto romance entre Christian Cueva y la cantante Pamela Franco. Fiel a su estilo sarcástico, Arica comentó: "¡Ah, no sé! Para mí son un par de tramposos los dos, o sea yo no sé qué (…) ¡Ya Shirley, cállate!", mostrando su particular forma de abordar los rumores de farándula.

El inesperado encuentro entre Pamela López y Shirley Arica en una discoteca

El encuentro del 14 de setiembre entre Shirley Arica y Pamela López no solo fue cordial, sino que ambas compartieron un momento de diversión. En su cuenta oficial de Instagram, Arica publicó un video donde se les ve bailando juntas en un ambiente festivo. "Miren con quién me encontré ayer, ¿qué creen?", escribió Arica junto al video, que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El material visual muestra a Arica y López disfrutando de la noche, riendo y abrazándose. En una parte del video, se puede ver a Pamela López respondiendo a Arica con una sacada de lengua y un gesto obsceno, mientras ambas continúan riendo y compartiendo el momento. Más tarde, Arica publicó otro mensaje diciendo: "Para que vean que no soy rencorosa, quedo 'clean'", reafirmando su postura de no guardar rencores y de mantener una actitud positiva.

