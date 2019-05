Emily Ratajkowski sufre "accidente" y deja ver zona íntima [VIDEO]

Emily Ratajkowski es una de las personalidades más relevantes de Hollywood. La modelo vuelve loco a todo fan con sus constantes fotografías 'hot' en Instagram , sin embargo, en esta ocasión tuvo un llamativo accidente, el cual dejó ver una parte de su nalga.

"Los accidentes ocurren", reveló la modelo. La fotografía tiene casi dos millones de corazones. Los comentarios no se hicieron esperar: "Quiero ir contigo", "Hola, ya ven", "Oops", "Accidente planeado otra vez", compartieron algunos fanáticos en Instagram.

En otra publicación puso la misma leyenda. Obviamente los comentarios no se hicieron esperar: "Hermosa", "Te extraño", "Dios mío", "Yes", "Se te quebró el pantalón", "Reina", "Se ve tan incómodo", fueron algunos de los mensajes hacia Emily Ratajkowski.

Cinco datos que no conocías de Emily Ratajkowski

-Nació en Londres, Inglaterra un 7 de junio de 1991.

-Emily tenía 14 años cuando firmó su primer contrato con la agencia de modelaje Ford.

-Tiene creencias feministas, a pesar de ser juzgada por su esbelto físico.

-La actriz saltó a la fama tras su increíble desnudo en el vídeo musical de Robin Thiecke, "Blurred Lines".

-Ratajkowski nunca utiliza sostén.

Emily Ratajkowski en We Are Your Friends

La novedosa película de Max Joseph relata la historia de "Cole Carter", un aspirante a DJ que vive atrapado entre un romance prohibido y las grandes expectativas de sus amigos. El producción está interpretada por Zac Efron y Emily Ratajkowski.

Puedes mirar aquí el tráiler de "We Are Your Friends".