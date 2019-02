Andrés Wiese: "Tengo un proyecto de televisión con Bruno Pinasco"

Andrés Wiese presentó a fines del 2018, en la preventa de América Televisión, el proyecto de un programa digital y sostuvo que está por concretarse. "Todo esta migrando a lo digital y creo que hay que estar actualizado, apostar por nuevos contenidos. Creo que tengo la suerte de haber vivido con 'Al fondo hay sitio', uno de los últimos productos que funcionaban en la tele. Tengo hermanos chiquitos que no ven tele, ven Youtube todo el día o Netflix", sostuvo en la conferencia de prensa de la obra '¿Qué hacemos con Walter?'.

"Justo estoy conversando con los hermanos Pinasco con los que tengo una linda relación, con Aldo y Bruno. Estamos hablando para comenzar a desarrollar contenido digital, porque somos conscientes que hay una apuesta para la gente que está conectada todo el día a su celular, de nada te sirve tener lo mismo que hay en la tele en el celular, creo que hay que generar contenido exclusivo para las plataformas que ahora son lo más usado", declaró el actor popular por la serie 'Al fondo hay sitio'.

Más allá de esa propuesta, Andrés Wiese espera emigrar. "Estoy evaluando seriamente irme a estudiar afuera. Estoy viendo opciones, pero si no sale nada laboral, igual quisiera estudiar, creo que es un buen momento para retomar la parte de aprendiz que no hay que dejarla. Después viene una película de Tondero, es una comedia que vamos a grabar en mayo o en abril".

De otro lado, el actor no descartó conducir un reality aunque, no precisamente de competencia. "Mientras el contenido me guste, lo puedo intentar. Entonces, no descarto nada. Hay algunos realities que me gustan y otros no. Un reality de competencia no creo. ".