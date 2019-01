Tragedia en Apurímac: critican a Milagros Leiva por pregunta a deudo

La boda de Benedicta Palomino y Vladimir Márquez Robles en Apurímac terminó en tragedia debido a que 15 personas terminaron sin vida luego de que se desplomó una parte del centro de convenciones donde se estaba realizando la unión.

Las cámaras del programa ‘ATV Noticias Edición Matinal’ llegaron hasta Abancay, capital de Apurímac, y una reportera recogió el testimonio de un joven llamado Dennis que perdió a sus padres en el accidente.

Tras contar detalles de la difícil situación que vive por la muerte de Demetrio Montes Aguilar y Velia Márquez Robles, el joven se contactó con Milagros Leiva, conductora del espacio matutino.

“Dennis, qué tragedia lo que está pasando. Yo lo lamento mucho, has perdido a ocho miembros de tu familia. Esto es una real tragedia, Lo sentimos mucho, pero quiero que nos cuentes lo que pasó cuando llegaste, ya que te había retirado una hora antes de la tragedia”, así inició la periodista de ATV la conversación con el deudo.

Segundos después Milagros Leiva formuló una pregunta que no fue tomada de la mejor manera por los usuarios de las redes sociales. “Cuando llegas, encuentras a tus papás y demás familiares, ¿todavía estaban con vida o murieron en…?”, expresó y al parecer luego se dio cuenta de la difícil interrogante que había hecho.

“Perdóname por esas preguntas, perdóname por esas preguntas, tenemos que tratar de entender esta tragedia”, añadió.

El video de la entrevista fue compartido en Twitter por Peruano Comunica y rápidamente los usuarios arremetieron contra Milagros Leiva. “¿Preguntar si el hijo encontró a los padres vivos es tratar de entender la historia? Después de esto ya nada me sorprende”, “Ella es la nueva Laura Bozzo, no tiene límites. Una vergüenza para el periodismo” y “Cuando el morbo y la avaricia es más importante que el dolor de un hijo que perdió a sus padres”, “La entrevista duró casi media hora. Y la verdad fue de terror las preguntas de Milagros Leiva”, “Empezamos el 2019 con Milagros Leiva como ganadora a la peor periodista”, “Leiva es una periodista sin empatía, o sea el pobre chico ha perdido a su familia y ella tiene la idiotez para preguntarle si ‘sobrevivieron’ luego de que les cayó el techo. Esa clase de periodistas no deberían aparecer en TV” y “A los dueños y directivos de @atvmasnoticias se les pide que retiren de una vez del canal a esa *** periodista”, fueron algunas de las críticas.

Tatiana Astengo también cuestionó a la periodista de ATV. “¿Esto qué es? ¿Qué le pasa? ¡No hay perdón! Morbo y rating . Malazo”, tuiteó la actriz.

De acuerdo a los reportes, al menos 15 personas murieron y más de 25 resultaron heridas en el fatídico siniestro.