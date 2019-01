Bebe Rexha detiene Internet con escena íntima de su derrier [VIDEO]

La cantante Bebe Rexha se ha convertido en una de las artistas más buscadas en Internet. La interprete de 'Meant to be' ha cobrado notoriedad tras haber denunciado públicamente que reconocidas marcas en la industria de la moda se negaron a vestirla para aparecer en la alfombra roja de los Premios Grammy 2019.

Bebe Rexha no se quedó callada e hizo la denuncia públicamente, recibiendo el apoyo de conocidas cantantes como Demi Lovato. La artista comentó en su publicación que su tamaño es tomado como excusa para no brindarle vestidos de reconocidos diseñadores. "Mi equipo contactó a algunos diseñadores y muchos de ellos no quieren vestirme porque soy demasiado grande. Literalmente, dicen 'muy grande".

La estrella de la música de tan solo 29 años, quien ya ha colaborado con Nicki Minaj y ha salido de gira con Katy Perry, ha producido un efecto positivo en los usuarios de la red social Instagram, quienes la felicitan por amar su cuerpo, además de rechazar las decisiones de las casas de moda.

En la red social Instagram, la cantante Bebe Rexha es una de las más seguidas en la plataforma. Una de sus publicaciones con mayor número de "me gusta" es en la que aparece en una escena íntima mientras realiza un topless y deja ver su derrier con un diminuto bikini.

La fotografía del derrier de Bebe Rexha es uno de los posts con mayor número de reacciones por parte de sus fieles seguidores. La imagen fue compartida con un filtro de blanco y negro.

Bebe Rexha en la red social Instagram ha acumulado las siguientes cifras. 1 627 publicaciones, 7 4m seguidores y 718 seguidos.

